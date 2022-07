Aktualisiert am

Russischsprachige in Lettland : Sympathien für Russland, aber nicht für Putin

Vor dem sowjetischen Siegesdenkmal in Riga wurde eine Ausstellung mit Fotografien aus dem Krieg in der Ukraine aufgestellt (Aufnahme vom 6. Mai). Bild: dpa

Etwa 35 Prozent der Bevölkerung in Lettland sind russischsprachig. Wie stehen sie zum Krieg in der Ukraine? Und was halten sie von Putins Russland? Die Ergebnisse einer neuen Umfrage liefern Antworten.