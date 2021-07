Putin und die Ukraine : Wir sind doch ein Volk!

Aktualisiert am

Russlands Präsident Wladimir Putin betreibt in einem Aufsatz Geschichtsklitterung. Er stellt die Ukraine als kleinen Teil seines großen Landes dar. Deren Präsident reagiert mit Sarkasmus.

Unabhängigkeitsdemonstration in Kiew am 4. September 1991. Bild: AP

Anfang Juli hat Wladimir Putin eine neue nationale Sicherheitsstragie unterzeichnet. Zu den vielen Bedrohungen für Russland, die in dem Dokument aufgezählt werden, gehören auch „Versuche, die Weltgeschichte zu verzerren, indem die Rolle und der Platz Russlands darin revidiert werden“. Die Herrschaft über die Vergangenheit ist dem russischen Präsidenten seit langem ein Anliegen. Mehrere Institute, Kommissionen und kremlnahe Organisationen haben die Aufgabe, das Zarenreich und die Sowjetunion in ein positives Licht zu rücken und gegen angebliche Geschichtslügen zu Lasten Russlands vorzugehen. In jüngster Zeit betätigt sich Putin auch selbst gerne als Historiker.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau.
Reinhard Veser Redakteur in der Politik.



Zum 75. Jahrestag des Kriegsendes veröffentlichte er voriges Jahr in der amerikanischen Zeitschrift „The National Interest“ einen Artikel über die „wirklichen Lektionen“ aus dem Zweiten Weltkrieg. In dem von seiner Umgebung als wegweisend gepriesenen Beitrag rechtfertigte Putin den Hitler-Stalin-Pakt von 1939 und schob den Westmächten sowie Polen einen Großteil der Schuld am Ausbruch des Krieges zu.