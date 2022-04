Mögliche Anklage in Den Haag : Nur die Todesstrafe muss Putin nicht fürchten

Putin vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag? Die Forderung wird lauter. Er wäre nicht der erste Präsident, der sich wegen Völkermord verantworten müsste.

Der russische Machthaber Wladimir Putin wäre nicht der erste Präsident, der sich in Den Haag verantworten müsste. Bild: AP

Der Ruf wird immer lauter: Putin vor Gericht! Wohin sonst? Dort sollte sich doch jeder Straftäter verantworten müssen. Und nicht nur der amerikanische Präsident Biden hat den russischen Präsidenten Putin einen Kriegsverbrecher genannt, der vor ein Tribunal gehöre. Selbst Bundespräsident Steinmeier hat am Freitag in diesen Chor eingestimmt.

Doch es ist paradox: Untaten, welche die ganze Menschheit betreffen, sind am schwierigsten zu verfolgen. Schon das Kriegsrecht selbst mag man für einen Widerspruch in sich halten. Aber so barbarisch jeder Krieg ist – Grundregeln haben ihn eingehegt. Die meisten folgen ihnen auch deshalb, weil sie darauf hoffen, dass auch die Gegenseite Gefangene schont und nur Waffen verwendet, die nicht übermäßiges Leid verursachen. Maßvolles Leid gehört demnach zum Krieg.