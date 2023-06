Konflikte in der Elite gehören zu Putins Herrschaft, aber noch nie ist einer so aus dem Ruder gelaufen. Deshalb ist der Aufruhr der Wagner-Söldner höchst bedrohlich für den Präsidenten.

Jewgeni Prigoschin, Chef der Söldnertruppe Wagner, in einer Videoansprache Bild: dpa

Jewgenij Prigoschin war für den Kreml lange sehr nützlich. Seine Söldnertruppe Wagner kämpfte im Donbass, in Syrien, in Libyen, der Zentralafrikanischen Republik und anderswo, wo der Kreml seine Interessen mit Gewalt befördern, aber die Armee für bestimmte Aufgaben nicht offen einsetzen konnte oder wollte.

Nun ist Prigoschin für Russlands Präsidenten Wladimir Putin und dessen Umgebung zu einem existenziellen Problem geworden. Und das unabhängig davon, wie der bewaffnete Aufruhr endet, den Prigoschin in der Nacht zum Samstag begonnen hat. Dieser Aufruhr legt die Schwächen des Putinschen Herrschaftssystems bloß, in dem staatliche Institutionen ausgehöhlt und durch informelle Beziehungen und Strukturen ersetzt worden sind.

Man kann im Moment nur darüber spekulieren, was Prigoschin dazu bewogen hat, seinen seit langem andauernden Konflikt mit dem Verteidigungsminister und dem Generalstab der Streitkräfte so dramatisch eskalieren zu lassen. Vielleicht wollte Prigoschin damit einem Versuch der Armeeführung zuvorkommen, seinem Treiben ein Ende zu bereiten.

Putin ließ den Konflikt laufen

Deren Autorität litt darunter, dass der Wagner-Chef sie über Monate ungestraft mit vulgären Wörtern als unfähig und korrupt beschimpfen, ja sogar als Vaterlandsverräter bezeichnen konnte. Verteidigungsminister Sergej Schojgu stand unter Zugzwang, unter den er sich mit einem Erlass selbst gesetzt hatte, alle gegen die Ukraine kämpfenden „Freiwilligeneinheiten“ müssten bis zum 1. Juli einen Vertrag mit seiner Behörde unterzeichnen. Prigoschin hatte schon angekündigt, dass er dem nicht Folge leisten würde.

Bis zu seiner Rede am Samstagmorgen hatte der Präsident und Oberkommandierende Putin in diesem Konflikt zwischen seinem Verteidigungsminister und Prigoschin nicht offen Partei ergriffen. Er ließ die Dinge einfach laufen, so lange die Auseinandersetzung wie ein Streit um mehr Einfluss an seinem Hof aussah.

Das ist bezeichnend dafür, wie Putin Russland seit mehr als zwei Jahrzehnten regiert. Immer gab es im Kreml und dessen Umfeld konkurrierende Clans, die sich bis aufs Blut bekriegten. In diesem Kampf um Macht und den Zugriff auf staatliche Pfründe tritt Putin als oberster Schiedsrichter auf, der mal die einen und mal die anderen mehr gewähren lässt, solange sie zu ihm persönlich loyal bleiben. Oft sah es gar so aus, als fördere er solche Streitigkeiten.

Die Popularität des Präsidenten

Zusammengehalten wird dieses System von zwei Faktoren: von der Legitimation, die Putin aus den Präsidentenwahlen und seiner in einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung echten Popularität bezieht, und vom gemeinsamen Interesse der gesamten herrschenden Schicht, die für sie einträglichen Zustände zu erhalten. In der Abwehr jedes echten Widerspruchs, etwa durch Oppositionelle wie Alexej Nawalnyj, herrscht Einigkeit.

Auch in der Vergangenheit gab es immer wieder Momente, in denen sich die Frage stellte, ob die Konflikte in der russischen Elite nicht anfangen, aus dem Ruder zu laufen. Mit Prigoschins Aufruhr ist das nun unzweifelhaft geschehen.

Der von Putin begonnene Krieg gegen die Ukraine hat ein neues Element in die russische Innenpolitik gebracht, in der Gewalt unter Putin stets eine Rolle gespielt hat: inoffizielle militärische Formationen, die mit Förderung oder wenigstens Erlaubnis des Kremls neben oder gar in Konkurrenz zur Armee agieren. Prigoschins Wagner-Truppe ist die mit Abstand größte von ihnen, aber nicht die einzige.

Der Staat war nicht gut vorbereitet

Jede Art von „inneren Wirren“ sei eine „tödliche Bedrohung“ für die russische Staatlichkeit, hat Putin am Samstagmorgen gesagt. Sie sind vor allem eine Bedrohung für seine Macht. So lange Unruhen von der Bevölkerung ausgehen, hat sein Regime noch die Mittel, sie gewaltsam kleinzuhalten.

Ein Aufruhr wie der Prigoschins ist für Putin viel bedrohlicher, weil er die Tragfähigkeit der Konstruktion in Frage stellt, auf der seine Herrschaft beruht. Die Leichtigkeit, mit der Prigoschin und seine Leute in die südrussische Millionenstadt Rostow am Don vordringen und dort wichtige militärische Einrichtungen besetzen konnten, zeigt, wie wenig vorbereitet Putins Staat auf diese Art von Herausforderung ist.

Dass das vor dem Hintergrund einer für die russischen Besatzer schwierigen militärischen Lage in der Ukraine geschieht, macht die Lage für Putin im ersten Moment einfacher, weil sich die Reihen hinter ihm schließen. Nicht nur der Präsident, sondern auch bisherige Sympathisanten Prigoschins sehen dessen Vorgehen als Dolchstoß in den Rücken der eigenen Truppen.

Aber selbst wenn Putin nun wieder Herr der Lage werden sollte, wird seine Stellung dadurch schwieriger. Was gerade geschieht, ist der bisher stärkste Schlag gegen das von den Kremlpropagandisten über zwei Jahrzehnte gezeichnete Bild Putins als des Mannes, der Russland wieder stark gemacht habe und allein dem Land Sicherheit und Stabilität garantieren könne.