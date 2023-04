Vor allem Bauernproteste wie hier am 3. April in Stettin setzen Polens Regierung unter Druck. Bild: dpa

Zwei Nachbarländer haben Importverbote für Getreide aus der Ukraine erlassen. Am Samstag wurde in Polen die Einfuhr des ukrainischen Getreides bis zum 30. Juni untersagt und die Verordnung gleichentags im Gesetzblatt veröffentlicht. Ungarn hat am selben Tag einen Importstopp ebenfalls bis zum 30. Juni verhängt. Auch die Slowakei hat vergangene Woche die Verarbeitung und den Verkauf von Getreide aus der Ukraine verboten. Darin sei ein in der EU nicht zugelassenes gesundheitsschädliches Pestizid gefunden worden, hieß es.

„Die Zeiten sind schwierig. Jetzt müssen wir Fehler korrigieren, und wir sind dazu entschlossen“, sagte am Samstag der Chef der polnischen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczyński, auf einer Konferenz der Partei über Agrarfragen. Die PiS ist in der Landbevölkerung traditionell beliebt, sieht sich dort jedoch seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine anschwellenden Protesten gegenüber.

Aufgrund der monatelangen Blockade der Exportroute über das Schwarze Meer durch Russland kam Getreide vor allem durch Polen zollfrei auf den Weltmarkt, um so die Ukraine, deren Wirtschaftsleistung im Krieg um ein Drittel geschrumpft ist, zu unterstützen. Angeblich verblieben rund drei Millionen Tonnen Getreide zum Teil regelwidrig in Polen füllten die Silos und drückten die Preise. Die Probleme könnten die PiS in der Parlamentswahl im Herbst in Gefahr bringen. Das Importverbot betrifft unter anderem Getreide, Zucker, Saatgut, Obst und Gemüse, Fleisch, Milch und Milchprodukte, Eier und lebendes Vieh. Auch soll der Getreidepreis künstlich gestützt werden. Polen bleibe aber unverändert „Freund der Ukraine“, versicherte Kaczyński, und sei mit Kiew im Gespräch.

Das Warschauer Vorgehen machte rasch Schule. „Die Regierung ist verpflichtet, die Interessen der ungarischen Landwirte zu vertreten,“ sagte der ungarische Landwirtschaftsminister István Nagy am Wochenende. Deshalb werde sie „in Ermangelung substantieller EU-Maßnahmen“ dem Beispiel Polens folgen. Das Landwirtschaftsministerium in Budapest verwies darauf, dass in der Ukraine mit Produktionsmethoden gearbeitet werde, die in der EU nicht mehr zulässig seien und extrem niedrige Kosten mit sich brächten. Das mache es den ungarischen und mitteleuropäischen Landwirten unmöglich, ihre Produkte kostendeckend zu verkaufen. Nach Ansicht Nagys könnten jetzt „sinnvolle und dauerhafte EU-Maßnahmen“ ergriffen werden. So müsse die vollständige Zollfreiheit für ukrainische Waren überdacht werden.

Für Ungarn ist dies das erste Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, dass man in einer wichtigen Frage im Einklang mit Polen handelt. Insofern hat der Importstopp eine Bedeutung über die Landwirtschaft hinaus. Während Warschau beständig auf stärkere Unterstützung der Ukraine mit militärischen Mitteln dringt, verschließt sich Budapest dem vollständig. Zugleich setzt Ministerpräsident Viktor Orbán weiter auf enge Kooperation mit Russland in Sachen Energieversorgung. Infolgedessen haben sich die beiden zuvor eng verbundenen nationalkonservativen Regierungen einander entfremdet.

Dass auch die Vereinigten Staaten Ungarn inzwischen offen kritisieren und vergangene Woche die in Budapest ansässige Bank IIB sanktioniert haben, die bei Kritikern als „russische Spionagebank“ gilt, hat den Eindruck verstärkt, dass Budapest im westlichen Lager zunehmend isoliert ist. In diesem Fall hat Orbán umgehend die Konsequenzen gezogen und Ungarns Rückzug aus der IIB mitteilen lassen. Die vergangene Woche verkündeten amerikanischen Sanktionen richteten sich gegen mehrere Finanzinstitute, nicht gegen Ungarn, sagte Orbán am Freitag in seiner regelmäßigen Sendung im Staatsradio. „Wir haben gute Beziehungen mit den Amerikanern,“ versicherte er und versuchte einen Scherz, indem er daran erinnerte, dass „wir ihnen nur einmal in unserem Leben den Krieg erklärt haben, im Zweiten Weltkrieg, und, nun ja, das war nicht gerade eine erfolgreiche diplomatische Aktion“.

Die Europäische Union hat den von Polen und Ungarn beschlossenen Einfuhrstopp von ukrainischem Getreide kritisiert. Einseitige Handelsmaßnahmen von EU-Mitgliedsstaaten seien nicht zulässig, erklärte ein Sprecher der EU-Kommission am Sonntag in einer schriftlichen Mitteilung. „In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu betonen, dass die Handelspolitik in die ausschließliche Zuständigkeit der EU fällt und daher einseitige Maßnahmen nicht akzeptabel sind.“ Der Landwirtschaftsminister der Ukraine, Mykola Solskyj, hat sein Bedauern über Polens „einseitige“ Maßnahme ausgedrückt, die leider auch den Getreidetransit betreffe. Er hoffe auf „konstruktive Gespräche“ am Montag.