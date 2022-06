Papst ernennt neue Kardinäle : Warum Franziskus die Weltkirche schwächt

Aktualisiert am

Papst Franziskus verwirklicht seinen reformerischen Willen, die globale Peripherie der Weltkirche gegenüber deren historischem Zentrum zu bevorzugen, nirgends so konsequent wie im Kardinalskollegium. Das spiegelt sich auch in der jüngsten Nominierung von 21 neuen Kardi­nälen wider, die am 27. August „kreiert“ werden sollen.

Thomas Jansen Redakteur in der Politik. Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom.

Unter ihnen sind Kirchenleute aus der Mongolei, Osttimor und Singapur. Zugleich füllt der Papst die Ränge des künftigen Konklaves zur Wahl seines Nachfolgers mit Gefolgsleuten. Dabei werden voraussichtlich mehr als zwei Drittel der Papstwähler von Franziskus berufen worden sein.