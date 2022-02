Warum Omikron in den USA so tödlich ist

Pandemie trifft auf Epidemie : Warum Omikron in den USA so tödlich ist

Die Zahl der Amerikaner, die in der Omikron-Welle an oder mit Corona gestorben sind, ist hoch. Das liegt auch an den vielen Diabetes-Patienten.

Arbeiten am Limit: das Universitätskrankenhaus in Newark Bild: Bloomberg

An der amerikanischen Ostküste ist die Omikron-Welle so gut wie vorüber. In mehreren Bundesstaaten sind die Fallzahlen nach ihrem Hoch Anfang Januar wieder unter jenen Werten des vergangenen Winters gefallen, in dem es noch keinen Impfstoff gab. Zum Teil auch schon unter jenen der Delta-Welle vom Herbst. Mehrere Bundesstaaten heben ihre Masken-Vorschriften für Innenräume auf, was Präsident Joe Biden kürzlich allerdings voreilig nannte.

Während New York und Washington, die ersten Hotspots der Omikron-Variante in Nordamerika, auf der Covid-Karte wieder freundlich gelb erscheinen, ist die Welle durch das Land gewandert: Teile des Südens und Kaliforniens sind noch dunkelrot. Insgesamt sind die Fallzahlen in den vergangenen 14 Tagen aber um 67 Prozent auf durchschnittlich 170.000 Fälle gefallen.

Traurige Rekorde

Erschreckend hoch ist indes noch die Zahl der Todesfälle. Sie stieg mit der Omikron-Welle wieder rapide an und hat derzeit mit täglich etwa 2500 Personen, die an oder mit Covid sterben, ein Plateau erreicht. Bei nunmehr 920.000 Pandemietoten in den vergangenen zwei Jahren ist es also eine Frage von Wochen, bis die Vereinigten Staaten den traurigen Rekord von einer Million Todesopfern zu beklagen haben werden.

Die Zahl der Todesfälle der vermeintlich harmlosen Omikron-Variante ist höher als in der Delta-Welle und nur um ein Drittel geringer als die Höchstwerte im vergangenen Winter, bevor die Impfkampagne für die allgemeine Bevölkerung begann. In keinem anderen Land gibt es so viele Covid-Tote. Auch proportional haben die Vereinigten Staaten inzwischen unter den westlichen Industrienationen die höchste Sterberate in der Pandemie zu beklagen. In der Omikron-Welle überholte man Großbritannien und Belgien.

Schon der Anstieg in der Omikron-Welle zeigt an, dass sich dies längst nicht mehr mit dem anfänglichen Pandemie-Missmanagement in der Trump-Administration erklären lässt. Es sind im Wesentlichen drei Faktoren, die für die hohe Sterberate verantwortlich sind: eine relativ niedrige Quote vollständig Geimpfter, eine wesentlich niedrigere Booster-Quote und eine amerikanische Besonderheit bei den besonders vulnerablen Gruppen – der hohe Anteil Fettleibiger und Diabeteskranker unter den Hospitalisierten. Die Corona-Pandemie trifft in Amerika auf eine Zucker-Epidemie – eine fatale Kombination.

Am 1. Dezember vergangenen Jahres war der erste Omikron-Fall in Amerika registriert worden. Seither ist die Zahl derer, die am oder mit dem Coronavirus sterben, nach einer Auswertung der „New York Times“ um 63 Prozent höher als in allen anderen westlichen Industrienationen. Die einzigen europäischen Staaten mit einer höheren Sterberate sind Russland, die Ukraine, Polen, Griechenland und die Tschechische Republik.

Nur 27 Prozent sind geboostert

Obwohl über Wochen verbreitet wurde, dass eine Auffrischungsimpfung erforderlich ist, um die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs im Fall einer Infektion deutlich zu verringern, war der Erfolg mäßig: Nur 64 Prozent der Gesamtbevölkerung sind vollständig geimpft – in Deutschland sind es 75 Prozent. Und nur 27 Prozent haben einen Booster-Shot erhalten (55 Prozent in Deutschland). In absoluten Zahlen: 214 Millionen Amerikaner sind vollständig geimpft, 91 Millionen haben eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Bekanntlich ist weder eine mangelnde Verfügbarkeit der Impfstoffe das Problem, noch gibt es logistische Schwierigkeiten. Bestimmte Bevölkerungsgruppen verweigern sich einfach, darunter auch potentielle Risikogruppen: Weiße Republikaner in den Südstaaten, im Mittleren Westen und in den Rocky-Mountain-Staaten lehnen den Schutz ab. Und auch unter Afroamerikanern und anderen Minderheiten ist die Zahl der Impfgegner hoch. Elf Prozent der Altersgruppe über 65 Jahre sind nicht vollständig geimpft. Und 42 Prozent in dieser Altersgruppe haben keinen Booster erhalten.

Hinzu kommt: Je ärmer die Bevölkerungsgruppe, desto höher die Quote der Ungeimpften. In Kombination mit Lebenswandel und Ernährung handelt es sich um die gefährdetste Risikogruppe: Patienten, die wegen einer Covid-Infektion stationär behandelt werden müssen und zusätzlich an hohem Blutdruck, Diabetes oder Fettleibigkeit leiden, sterben viel häufiger als andere Covid-Patienten. 37 Millionen Amerikaner leiden an Diabetes, also in etwa jeder zehnte. Das ist der höchste Wert aller westlichen Industrienationen.