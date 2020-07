Österreichs Heeresreform : Militärisch schutzlos

Dieser Tage endet in Österreich ein Corona-Sondereinsatz von Milizsoldaten, also Reservisten des Bundesheeres. Insgesamt 1400 Mann waren eigens zur Bewältigung der Pandemiefolgen einberufen worden. Das erschien notwendig, weil das Bundesheer zur Unterstützung der Polizei und anderer Behörden eingesetzt wurde, etwa um Botschaften zu bewachen oder um an Grenzübergängen bei Einreisenden Fieber zu messen. ABC-Spezialisten wurden bereitgehalten, um gegebenenfalls Gesundheitseinrichtungen zu desinfizieren. In Oberösterreich unterstützen Soldaten – Grundwehrdiener oder Angehörige der Militärmusik – die Behörden dabei, Kontaktpersonen von Infizierten aufzuspüren. Neuerdings sollen sogar militärische Diensthunde dazu ausgebildet werden, Corona-Infektionen zu erschnüffeln. „Das österreichische Bundesheer ist immer da, wenn es gebraucht und angefordert wird“, lobte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Solche Einsätze sind populär, ihr Sinn und Zweck erschließt sich auf den ersten Blick. In Österreich sind die Streitkräfte aufgrund solcher Assistenzeinsätze – so der verfassungsrechtliche Terminus – in der Öffentlichkeit präsent. Nicht zuletzt deshalb (und wegen des Zivildienstes) hat sich vor sieben Jahren in einer Volksbefragung eine Mehrheit dafür ausgesprochen, die Wehrpflicht beizubehalten. Eine Umfrage der Zeitschrift „Profil“ stützt den Befund: 56 Prozent halten Katastrophenschutz für die Hauptaufgabe des Bundesheeres, 20 Prozent gaben Terrorismusabwehr an, nur 15 Prozent die militärische Landesverteidigung.