Debatte über NATO-Beitritt : Warum Österreich Neutralität auch im Krieg heilig ist

„Österreich war neutral, Österreich ist neutral, Österreich wird auch neutral bleiben.“ Mit dieser apodiktischen Aussage hat der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer jetzt versucht, eine Debatte zu beenden, ehe sie so recht in Gang gekommen war, vor allem in seiner eigenen Partei ÖVP. In Schweden und Finnland, die ebenfalls EU-Staaten, aber nicht NATO-Mitglieder sind, wird sehr offen und konkret darüber nachgedacht, den bündnisfreien Zustand aufzugeben. In Österreich sind es nur ein paar Hinterbänkler und Altvordere, die sich mit der Überlegung vorgewagt haben, angesichts des „Zeitenwechsels“ nach dem Überfall Russlands auf die (bündnisfreie) Ukraine den Status der Neutralität aufzugeben.

Am klarsten tat das der ehemalige ÖVP-Spitzenpolitiker Andreas Khol. Er war einer der strategischen Köpfe hinter der ersten ÖVP-FPÖ-Regierung unter Wolfgang Schüssel, während der bereits einmal kurz über einen Beitritt Österreichs zur NATO diskutiert wurde, wenn auch ohne Folge. Khol schrieb in einem Gastbeitrag für die Grazer „Kleine Zeitung“: „Ein neutraler oder bündnisloser Staat bleibt allein, wenn er angegriffen wird.“ Österreich sollte sich daher der NATO anschließen oder sich an einer europäischen Armee der EU beteiligen. Khol ist sich dabei im Klaren darüber, dass drei Viertel der Österreicher (laut Umfragen) noch immer fest hinter der Neutralität stünden. Sie müssten informiert und überzeugt werden.

„Bedauernswerter Zustand“ des Bundesheeres

Etwas vorsichtiger äußerte sich der amtierende Nationalratsabgeordnete Friedrich Ofenauer, der wehrpolitischer Sprecher der ÖVP. ist Er befand, über die Neutralität und ihre Ausgestaltung müsse „ernsthaft diskutiert werden“. Am Beispiel der Ukraine sehe man, was passiere, wenn die Integrität des Staatsgebiets nicht respektiert werde und ein Land bei seiner Verteidigung auf sich alleine gestellt sei. Allerdings schwenkte Ofenauer dann auf die Frage der eigenen Verteidigungsbereitschaft ein, welche die zweite Seite der Medaille der Neutralität darstelle. Dabei sei die militärische Landesverteidigung im Gleichklang mit der zivilen, wirtschaftlichen und „geistigen Landesverteidigung“ zu sehen, gerade Letztgenannter müsse „wieder neues Leben eingehaucht werden“.

In eine ähnliche Richtung deutet auch Christian Ségur-Cabanac, der Präsident der Gesellschaft für politisch-strategische Studien ist. Er verweist auf Nachfrage der F.A.Z. auf das Verfassungsgebot der Neutralität, aber auch auf den „bedauernswerten Zustand“ des Bundesheeres. Österreich müsse „glaubhaft vermitteln, dass es in der Lage ist, sein Territorium zu Lande und in der Luft zu verteidigen“. Was aber, wenn ein Dritter die Neutralität missachtet, wenn beispielsweise Russland zur Demonstration seiner Stärke eine Rakete abfeuerte, aber nicht auf NATO-Gebiet, sondern auf das neutrale Österreich? Würden die Vereinigten Staaten, Frankreich oder Großbritannien dann ohne Beistandsverpflichtung in einen Atomkrieg eintreten? Das sei „auch hypothetisch ein abwegiges Szenario“, sagt der General im Ruhestand.

Nehammer selbst hatte bereits vergangene Woche auf eine entsprechende Frage dieser Zeitung hin am Konzept der Neutralität für Österreich festgehalten. Er verwies zwar darauf, dass Österreich die militärische Neutralität nach dem Zweiten Weltkrieg „aufgezwungen“ worden sei „als Preis dafür, dass wir die Freiheit wiederbekommen“. Doch gehöre sie inzwischen zur „österreichischen Identität“. Österreich sei bereit, seine Verfassung und die Neutralität zu verteidigen.