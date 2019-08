Auflösung des INF-Vertrags : Amerika zuerst

Der 1987 zwischen den Vereinigten Staaten und der damaligen Sowjetunion ausgehandelte Vertrag zur Beseitigung aller landgestützten atomaren Mittelstreckensysteme beider Staaten werde an diesem Freitag „in die Geschichte eingehen“. So drückte es der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow am Donnerstag in Moskau aus und fügte hinzu, der INF-Vertrag werde durch den Ausstieg der Amerikaner „automatisch seine Gültigkeit“ verlieren. Russland werde „gar nichts verlassen“.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z.

Diese Abfolge ist Moskau wichtig. Schon Anfang Februar folgte Präsident Wladimir Putin Washington „spiegelbildlich“ in die Aussetzung des INF-Vertrages. Anfang Juli unterzeichnete der Präsident dazu zudem ein Gesetz. Indem Putin den Amerikanern jetzt die Auflösung überlässt, kann er ihnen vor der eigenen Bevölkerung, vor der Aufrüstungskosten zu rechtfertigen sind, und seinem Auslandspublikum die Schuld am Ende des Vertrages geben. Putins Kalkül begünstigt, dass die Amerikaner die Beweise für die von ihnen gerügten Vertragsverletzungen, die auf eine jahrelange, bewusste Täuschung durch Russland hinauslaufen, zwar angeblich den Verbündeten vorgelegt, aber nicht veröffentlicht haben.

Kreml-Kritiker sehen auch ein amerikanisches Kalkül

Jahrelang hatte Moskau die Existenz der landgestützten Marschflugkörper 9M729 geleugnet, die im Nato-Sprachgebrauch SSC-8 genannt werden, nach westlicher Überzeugung eine Reichweite von rund 2500 Kilometern haben und damit den INF-Vertrag verletzen, der Raketen zwischen 500 und 5500 Kilometer Reichweite verbietet. Erst im vergangenen Jahr gab Moskau zu, Waffen unter dieser Bezeichnung entwickelt zu haben. Sie hätten jedoch eine Reichweite von weniger als 500 Kilometern, hieß es. Gegenvorwürfe wurden erhoben: Washington habe den INF-Vertrag verletzt oder umgangen – etwa mit der Entwicklung von Langstreckenkampfdrohnen, dem Abschuss von Raketen als Zielkörpern bei Übungen und Raketenabwehrvorrichtungen in Osteuropa. Die ersten beiden Vorwürfe haben keine Grundlage im INF-Vertrag. Die Raketenabwehranlagen in Rumänien und künftig auch in Polen könnten laut Fachleuten tatsächlich statt Abwehrraketen grundsätzlich auch offensive Marschflugkörper vom Typ „Tomahawk“ abfeuern, aber erst nach Modifikationen.

Dem Ringen um die Gunst des Publikums diente auch eine Präsentation des Verteidigungsministeriums im Januar: Vorgeführt wurden ein mobiles Startgerät und der angebliche Container eines 9M729-Marschflugkörpers, nicht aber dieser selbst. Ein Vertreter des Ministeriums sagte, der Marschflugkörper habe eine Reichweite von 480 Kilometern, zehn weniger als das Vorgängermodell. Ein Beleg dafür steht aus. Allerdings wurde schon zur Vorgängerrakete 9M728 vermutet, dass sie eine größere Reichweite habe als angegeben, ohne dass entsprechende Vorwürfe erhoben worden wären. Selbst Moskauer Beobachter, die das Gebaren des Kreml kritisieren, sehen daher die Vorwürfe um die 9M729 als amerikanischen Vorwand, den INF-Vertrag aufzulösen und ungebremst gegen chinesische Mittelstreckenraketen rüsten zu können.