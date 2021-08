Klage gegen Waffenhersteller : Gegen die tödliche Flut von Waffen

Rund 2,5 Millionen Schusswaffen sollen in den vergangenen zehn Jahren aus den Vereinigten Staaten über die mexikanische Grenze geschmuggelt worden sein, heißt es in einem Bericht der mexikanischen Regierung. Darunter seien unter anderem Kriegswaffen gewesen, beispielsweise Präzisionsgewehre für Scharfschützen. Seit Jahren fordert die mexikanische Regierung von Washington, härter gegen den Waffenschmuggel nach Süden vorzugehen, bislang ohne Erfolg.

Deshalb hat die Regierung von Präsident Andrés Manuel López Obrador nun in Boston eine Klage gegen mehrere Waffenhersteller eingereicht. Es ist das erste Mal, dass eine ausländische Regierung einen solchen Schritt unternimmt. Darin wirft sie diesen „fahrlässige Praktiken“ beim Verkauf der Waffen vor und fordert finanzielle Entschädigung in ungenannter Höhe. Außerdem prangert sie an, dass die Hersteller Waffen produzierten, die sich ästhetisch direkt an die Mitglieder der mexikanischen Kartelle wendeten. So stellt beispielsweise die Firma Colt eine Pistole mit dem Abbild des mexikanischen Revolutionshelden Emiliano Zapata und dem ihm zugeschriebenen Spruch „Lieber stehend sterben als kniend leben“ her.