Marine Le Pen profitiert schweigend von den Unruhen in der Banlieue. Die Umfragewerte der Fraktionsvorsitzenden des Rassemblement National (RN) erreichen ein neues Rekordniveau. Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts IFOP haben 42 Prozent der Franzosen ein positives Bild von ihr. Auch der junge RN-Parteivorsitzende Jordan Bardella, der als Spitzenkandidat in die Europawahlen ziehen soll, profitiert vom Umfragehoch. Seine Popularitätswerte erreichen 39 Prozent.

Le Pen hat es verstanden, im Chaos der nächtlichen Ausschreitungen wie eine Stimme der Vernunft zu wirken. In einem Videoappell rief sie dazu auf, den Rechtsstaat zu verteidigen und „nichts zu tun, was die für die Ordnung zuständigen Behörden behindern könnte“. Das Setting war dem der Präsidentenansprachen nachempfunden, mit der französischen Nationalflagge im Hintergrund und Le Pen im dunklen Blazer zur weißen Bluse.

Macron in einer schwierigen Position

„Marine Le Pen äußert sich seltener, um ihre präsidiale Haltung zu stärken“, sagte ein Berater Le Pens kürzlich der französischen Nachrichtenagentur AFP. Die Fernsehkameras überlässt sie derzeit lieber dem 27 Jahre alten Bardella. Le Pen verfolgt damit eine Strategie, die sie bereits bei der Rentenreform und auch während der Gelbwesten-Krise angewandt hat. Sie will als seriöse Alternative wahrgenommen werden und vermeidet daher, hitzköpfig zu wirken.

Präsident Emmanuel Macron bringt sie damit in eine schwierige Position. Er hat das traditionelle Interview zum Nationalfeiertag am 14. Juli abgesagt. Er werde sich „später“ äußern, hieß es aus dem Elysée. Das Präsidialamt befürchtet, die Unruhen könnten zum Nationalfeiertag wieder aufflammen. In vielen Städten wurden Volksfeste und Feuerwerke aus Angst vor neuem Krawall abgesagt.

„Die Franzosen müssen nicht nur mit mehr als 600 Millionen Euro für die Schäden aufkommen, die die Unruhen verursacht haben, sie müssen auch noch auf die Festivitäten zum Nationalfeiertag verzichten“, beschwerte sich Le Pen. Das sei ein Zeichen für die „dramatische Kapitulation des Staates“.

Am Mittwoch bummelte die 54 Jahre alte Politikerin durch die Innenstadt von Beauvais nördlich von Paris und tauschte sich mit Geschäftsinhabern aus. In der 55.000 Einwohner zählenden Stadt wurden die Post, Polizeireviere und Außenstellen des Rathauses von den Randalierern angegriffen. Geschäfte wurden geplündert. Le Pen zeigte in Bürgergesprächen, dass sie sich um die Anliegen der Leute kümmert. „Wir wollen, dass die Familien wieder in Sicherheit leben können“, sagte sie einer dunkelhäutigen Frau und fügte hinzu, „wir müssen in unserem Land wieder Ordnung walten lassen!“

Das Erfolgsrezept ihres Vaters

Ihr Team postete unterdessen einen Interviewausschnitt aus dem Jahr 2021. „Seit 25 Jahren warne ich davor, dass die Unruhen aus den Vorstädten auf die kleinen und mittleren Städte und auf die Dörfer übergreifen werden“, sagt Le Pen in dem Videoclip.

Sie greift damit auf ein Erfolgsrezept ihres Vaters zurück, der die Banlieue-Unruhen im Spätherbst 2005 als Bestätigung seiner Warnungen vor unkontrollierter Masseneinwanderung ansah. „Die Fakten sprechen für mich“, sagte Jean-Marie Le Pen damals. Doch vom Rechtsruck bei der anschließenden Präsidentenwahl 2007 profitierte Nicolas Sarkozy, weil Le Pen zu radikal wirkte. Aus dem Scheitern ihres Vaters hat Le Pen gelernt. Sie überlässt die rechte Flanke dem Scharfmacher Eric Zemmour.

Der rechtsextreme Präsidentschaftskandidat, der bei den Wahlen 7,7 Prozent der Stimmen erhielt, analysiert die Unruhen als Folge der Masseneinwanderung. Das Argument, mehr als 90 Prozent der Unruhestifter seien Franzosen, überzeuge ihn nicht. „Es ist noch schlimmer. In den vergangenen 40 Jahren haben wir bestimmte Franzosen herangezogen, die Frankreich hassen“, sagte Zemmour im Fernsehsender BFM TV. Leider sei es nicht die Polizei, die die Ordnung wiederhergestellt habe, sondern Imame sowie Drogendealer, die ihre Geschäfte in Gefahr sahen, äußerte Zemmour.

Die besorgte Landesmutter

Le Pen vermeidet Hasstiraden. Sie gibt sich als besorgte Landesmutter. Zugleich verschafft sie Ereignissen Aufmerksamkeit, die das Gefühl eines Kontrollverlustes der Regierung verstärken. So zeigte sie sich betroffen über den Tod des 72 Jahre alten Rentners Philippe, „nachdem er von drei Minderjährigen verprügelt und gelyncht wurde“. Der ehemalige Blumenhändler in der Kleinstadt Vieux-Condé im Norden des Landes hatte die Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu später Stunde aufgefordert, weniger Krach vor seiner Haustür zu machen. „Er ist ein neues Opfer der Verrohung und der Barbarei, die sich in Frankreich breitmachen“, sagte Le Pen.

Die erfahrene Rechtspopulistin testet derzeit die Möglichkeiten aus, die Brandmauer hin zur bürgerlichen Rechten endgültig zu überwinden. Mit ihrer Billigung hat Parteichef Bardella zur Union der Rechten aufgerufen. Er wolle alle versammeln, die „unser Land schützen und bewahren wollen“. Die Vorstellung, dass Frankreich bedroht sei, wird in den Reihen der Republikaner (LR) geteilt. Der LR-Europaabgeordnete François-Xavier Bellamy hielt Innenminister Gérald Darmanin vor, die Franzosen täuschen zu wollen. Die Regierung leugne die Missstände der Einwanderungsgesellschaft wie auch der Erziehung der Zugewanderten. Er sagte in „Le Figaro“, „das Überleben Frankreichs ist bedroht“. „Staatsbürgerschaft heißt nicht Assimilierung“, sagte er. „Wir wollen, dass Ordnung in die Straßen unseres Landes zurückkehrt“, forderte LR-Parteichef Ciotti.