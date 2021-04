Frankreichs Elitehochschule : Das Ende der Enarchie

Frankreichs Präsident Macron will die Elitehochschule Ena schließen, die er selbst absolviert hat – und die für viele Franzosen das Symbol für eine abgehobene Kaste ist. Was will er damit erreichen?

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am 6. April während einer Videokonferenz mit dem Schulleiter, Lehrern und Schülern einer Schule in Südfrankreich Bild: dpa

Der Weg in französische Führungsetagen, ob in Unternehmen, Verwaltung, Politik oder Kulturinstitutionen, führt in der Regel über die Eliteschmiede Ena (Ecole Nationale d’Administration). Präsident Emmanuel Macron, selbst ein Ena-Absolvent, hat jetzt beschlossen, die 1945 begründete Hochschule aufzulösen. Er will damit nicht nur das Monopol der Ena für die Elitenbildung aufbrechen. Ihm schwebt eine Strukturreform des öffentlichen Dienstes vor.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



„Wir müssen radikal die Weise ändern, in der wir unsere Beamten rekrutieren, ausbilden, befördern und weiterbilden“, sagte er in einer bemerkenswerten Rede beim sogenannten staatlichen Managementkonvent im Elysée-Palast.