Saudischer Kronprinz in Paris : Macrons herzlicher Händedruck

Der saudische Kronprinz Muhammad Bin Salman war in Europa lange geächtet. Er soll die Ermordung des Journalisten Khashoggi gebilligt haben. Emmanuel Macron empfing ihn jetzt ungewöhnlich herzlich in Paris.

Der französische Präsident Emmanuel Macron und der saudische Kronprinz Muhamad Bin Salman am Donnerstag in Paris Bild: Getty

Mit einem langen Händedruck vor den Kameras im Innenhof des Elysée-Palastes hat Emmanuel Macron dem saudischen Kronprinzen Muhammad Bin Salman am Donnerstagabend einen ungewöhnlich herzlichen Empfang bereitet. „Wir beglückwünschen uns zum verstärkten Austausch zwischen dem Königreich Saudi-Arabien und Frankreich“, heißt es im Abschlusskommuniqué, das am Freitag veröffentlicht wurde.

Bei ihrer Begegnung in Dschidda Mitte Juli hatten der amerikanische Präsident Joe Biden und Bin Salman nur kurz die Fäuste zur Begrüßung aneinandergestoßen. Biden gab sich sichtlich Mühe, distanziert aufzutreten, während Macron in Paris lange Minuten für die Kameras mit Bin Salman posierte und sich ein zweites Mal für die Fotografen mit dem Gast aus Saudi-Arabien an der gläsernen Eingangstür zum Elysée-Palast aufstellte. Der Kronprinz wurde vom Präsidenten zu einem Abendessen unter vier Augen empfangen, wie das Präsidialamt mitteilte. Zeitgleich fand ein Abendessen der wichtigsten Minister mit ihren saudischen Counterparts statt.