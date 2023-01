Kenia : Warum Kühe ihr Glück in der Großstadt suchen

Hauptsache grün: In vielen Teilen Kenias ist es so trocken, dass Kühe in der Metropole Nairobi eher Futter finden als auf dem Land. Bild: Claudia Bröll

Die Autobahn schlängelt sich mehrspurig durch Nairobi. Auf wuchtigen Betonpfeilern ruht die von Chinesen erst vor Kurzem fertiggestellte Mautstraße. Zur Verschönerung sollten eigentlich viele bunte Blümchen an den Pfeilern sprießen. Doch die Designer aus Fernost hatten nicht an Kühe gedacht. Zur Belustigung vieler Hauptstädter verspeisten unter der Straße grasende Rinder die Setzlinge schneller, als Gärtnereien Nachschub besorgen konnten. Jetzt sind nur noch die grünen Pflanzenhalter aus Plastik übrig.

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge

In Nairobi leben fast fünf Millionen Menschen. Es ist eine der am schnellsten wachsenden Metropolen in Afrika, eng bebaut, laut, mit chaotischem Verkehr. Und dann gibt es die Rinder. Inmitten des Trubels ist der Anblick friedlich weidenden Viehs nichts Ungewöhnliches. An Gleisböschungen, am Rand von Parks und Grünanlagen oder an Blumentrögen vor Luxushotels sind die Tiere zu sehen, eben überall, wo es ein paar saftige Grashalme gibt.