Stellvertreter für Charles : Das Manöver des Monarchen

Ehrfurcht lag in der Stimme, als Lord Parker of Minsmere am Montagabend im britischen Oberhaus eine „Botschaft“ verlas, die König Charles III., „eigenhändig unterschrieben“, an seinem 74. Geburtstag auf den Weg gebracht hatte. Darin hieß es, der Monarch wäre „höchst zufrieden“, könnte ihm das Parlament die Zahl der „Counsellors of State“, die so etwas wie seine Stellvertreter sind, von fünf auf sieben erhöhen und zwei seiner Geschwister in den Kreis aufnehmen. „Hört, hört!“, war von den roten Bänken zu hören, als Parker, der einst den Inlandsgeheimdienst geleitet hatte und nun als „Lord Chamberlain“ oberster Beamter des Königlichen Haushalts ist, wieder Platz nahm.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge



Etwa zur gleichen Zeit verlas der Sprecher des Unterhauses, Lindsay Hoyle, die Botschaft vor den Abgeordneten. Daraufhin kündigte Penny Mordaunt als „Leader of the House of Commons“ an, dass das Parlament die Sache rasch debattieren und entscheiden werde. Es bestehen wenig Zweifel, dass es dem neuen Monarchen seine Bitte erfüllen und die „Regency Acts” von 1937 und 1953 novellieren wird. Und wohl alle Beteiligten wissen, welches Kalkül sich hinter der – laut Mordaunt – „bescheidenen“ Bitte des Staatsoberhauptes versteckt.

Die geltende Verfassungslage verlangt eigentlich keine dringende Reform. Charles stehen immerhin fünf „Counsellors of State“ zur Verfügung, die einspringen könnten, sollte der König wegen ei­ner Auslandsreise oder Krankheit verhindert sein. Die Counsellors werden traditionell nicht vom Monarchen ausgewählt, sondern ergeben sich aus dessen Ehestatus und Verwandtschaftslinie: Zu den aktuellen „Counsellors of State“ gehören Charles’ Ehefrau Camilla als „Queen Consort“ sowie die ersten vier der Thronfolge, die den 21. Geburtstag hinter sich haben. Das sind Charles’ ältester Sohn William, der nun Prince of Wales ist, dessen jüngerer Bruder Harry, Duke of Sussex, sowie Charles’ Bruder Andrew, Duke of York, und dessen älteste Tochter, Princess Beatrice. Erst zum Ende des kommenden Jahrzehnts werden dann die drei Kinder des Kronprinzen William aufrücken.

Nur begrenzte Aufgaben für die Counsellors

Die überraschende Bitte des Monarchen, seine Schwester Anne, die als Princess Royal amtiert, und seinen jüngsten Bruder Prince Edward, der Earl of Wessex and Forfar ist, in die erlauchte Runde aufzunehmen, wird intern mit der Tatsache begründet, dass drei der fünf Counsellors keine „Working Royals“ seien. Harry und Andrew sind aus unterschiedlichen Gründen in Ungnade gefallen, während Beatrice eine eigene Karriere jenseits des Königshauses verfolgt. Sollten der König und die Königin auf einer Auslandsreise sein, bliebe deshalb de facto nur William übrig, um Pflichten im Königreich zu übernehmen – und der könnte auch mal erkranken. Der Hofberichterstatter Richard Fitz­williams be­zeichnete einen solchen Fall am Dienstag als „gefährlich“.

Dabei sind die Aufgaben der Counsellors begrenzt. Die wichtigsten Verfassungspflichten des Monarchen dürfen sie nicht ausüben: die Auflösung des Parlaments sowie die Ernennung des Premierministers oder von Mitgliedern des Oberhauses. Sie sind nur befugt, die in der Regel ereignislosen Sitzungen des Kronrats zu leiten, Routine-Dokumente zu unterzeichnen und Botschafter zu akkreditieren – allesamt Aufgaben, die mühelos von Andrew übernommen werden könnten und notfalls auch von Harry, würde er rechtzeitig informiert und aus Kalifornien einfliegen.

Mehr zum Thema 1/

Ebendies scheint aber von Charles nicht gewünscht zu sein, weshalb seine Initiative allseits als diplomatisches Manöver betrachtet wird, um Andrew und Harry dauerhaft auf Abstand zu halten. „Harry sollte von dieser Veränderung nicht überrascht sein“, sagte Fitz­williams der Zeitung „Daily Mail“. Er lebe schließlich im Ausland und habe sich tief entzweit mit dem Königshaus. Andrew wiederum habe mit seinen zum Teil vor Gericht ausgetragenen Affären „Schande“ über die Familie gebracht, weshalb es als „unerhört“ empfunden würde, sollten ihm hoheitliche Aufgaben übertragen werden. Für Craig Prescott, Verfassungsrechtler an der Bangor University in Wales, ist mit dem Vorstoß des Monarchen „klargestellt, dass Prince Harry und Prince Andrew niemals als ‚Counsellors of State‘ dienen werden“. Er bezeichnete die Novellierung der „Regency Acts“ als „elegante Lösung“, die der Königsfamilie Bewegungsspielraum schenke.