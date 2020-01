Katalanische Regionalregierung : Am separatistischen Bruderkrieg gescheitert

In Katalonien wetteifern die beiden größten separatistischen Parteien seit Jahren um die Vormachtstellung. Nun ist ihr Regierungsbündnis an dem Konflikt zerbrochen – kurz vor wichtigen Gesprächen mit der Zentralregierung über die Katalonien-Frage.

Katalonien kommt nicht zur Ruhe. Nach weniger als zwei Jahren im Amt ist die Regionalregierung in Barcelona gescheitert. Die beiden separatistischen Parteien haben sich so sehr zerstritten, dass Regionalpräsident Quim Torra am Mittwoch vorgezogene Wahlen angekündigt hat. Normalerweise würden sie erst Ende 2021 stattfinden.

Er habe kein Vertrauen mehr in seine Partner von der ERC-Partei, sagte Torra. Dem katalanischen Regierungschef, der der JxCat-Partei seines Amtsvorgängers Carles Puigdemont angehört, droht ohnehin bald die Amtsenthebung: Sobald ein Urteil des Obersten Gerichtshofs Kataloniens rechtskräftig wird, darf er eineinhalb Jahre lang keine Wahlämter ausüben. Torra hatte sich 2019 während des Wahlkampfs geweigert, an seinem Amtssitz separatistische Symbole zu entfernen.

Nach einem entsprechenden Beschluss der Wahlkommission entzog ihm das katalanische Parlamentspräsidium unter dem Vorsitz der ERC am Montag das Abgeordnetenmandat. Dieser Schritt bedeutete für Torra den endgültigen Vertrauensbruch der ERC, mit der er bisher eine Regierung gebildet hatte.

Treffen zwischen Torra und Sanchéz

Der politische Bruderkrieg zwischen den beiden größten separatistischen Parteien verschärft sich seit Jahren. Nach ihren jüngsten Erfolgen bei den Parlaments- und Europawahlen hofft die ERC unter der Führung von Oriol Junqueras, zur stärksten Kraft in Katalonien zu werden und an der Spitze der nächsten Regierung zu stehen. Die Partei von Junqueras, der wegen Aufruhr eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren verbüßt, verfolgt eine moderatere Politik als Torra und Puigdemont.

Bevor Torra den Wahltermin verkündet, soll nach seinem Willen das katalanische Regionalparlament zunächst den Haushalt verabschieden. Bisher ist in der wirtschaftsstarken Region das Budget aus dem Jahr 2017 in Kraft.

Kommende Woche wird sich Torra dann in Barcelona mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez treffen. Sánchez beginnt damit den politischen Dialog, den er der ERC im Gegenzug für ihre Unterstützung bei seiner Wiederwahl zum Ministerpräsidenten versprochen hatte. Er hofft darauf, dass die ERC ihm auch bei der Verabschiedung des nationalen Haushalts hilft.

Doch der katalanische Wahlkampf, der mit den Haushaltsberatungen in Madrid zusammenfallen könnte, könnte es für die ERC schwieriger machen, ihren bislang konstruktiven Kurs gegenüber Sánchez fortzusetzen. Oriol Junqueras hatte sich am Dienstag vor einem Ausschuss des katalanischen Regionalparlaments, wie zuvor schon in einem Interview, unnachgiebig gezeigt: Längerfristig strebe er weiterhin die Abspaltung von Spanien und die katalanische Unabhängigkeit an. Eine Referendum sei „etwas Normales und wir werden es wieder tun“, sagten er und fünf weitere separatistische Politiker, die ebenfalls zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden waren.