Im Schatten von „Partygate“ : Warum Boris Johnson die Kommunalwahlen fürchten muss

Boris Johnson wird die Lockdown-Parties nicht los – und seine Gegner werden ihn nicht los. Dass er freiwillig zurücktritt, gilt als unwahrscheinlich. Aber die Wahlen in der kommenden Woche könnten die Lage ändern.

Je länger die Partysünden Boris Johnsons zurückliegen, desto mehr Untersuchungen schießen aus dem Boden. In der vergangenen Woche setzte das britische Unterhaus einen Sonderausschuss ein, der klären soll, ob der Premierminister die Abgeordneten mit seinen Erklärungen zu „Partygate“ bewusst hinters Licht geführt hat.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London.



Noch vor dessen Abschlussbericht werden die polizeilichen Ermittlungen beendet sein, und kurz darauf wird der sogenannte Gray-Bericht, der auf regierungsinternen Un­tersuchungen basiert, das Licht der Öf­fentlichkeit erblickt haben. Sein Fehlverhalten in der Zeit der Corona-Auflagen dürfte Johnson also noch viele Monate ver­folgen. Kann es ihn am Ende zu Fall bringen?