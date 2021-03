Amerikanischer Hersteller : Impfstoff von Johnson & Johnson in der EU zugelassen

F.A.Z.-Newsletter „Coronavirus“ Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die J&J-Chargen sind in dieser Kalkulation enthalten, ebenso wie 180 Millionen Dosen von Astra-Zeneca. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat Astra-Zeneca allerdings wegen der schon bestehenden Lieferausfälle mehrfach ziemlich offen als unsicher eingestuft; einzig Biontech/Pfizer (300 Millionen Dosen bis Ende Juni) und Moderna (35 Millionen) gelten als restlos zuverlässig. Wenn von der Leyen ihr Versprechen einhalten will, es werde von April an erheblich mehr Impfstoff geben als bisher, können ihr Verzögerungen bei J&J also nicht egal sein.

Als Grund für die Verspätungen bei J&J gilt, dass die Vereinigten Staaten praktisch ein Exportverbot verhängt haben. Das Vakzin wurde zwar in den Niederlanden entwickelt und teilweise in Belgien und den Niederlanden produziert, aber in Amerika abgefüllt. In der EU gebe es noch keine „eigenen Abfüll- und Verschließanlagen“, sagte der SPD-Europaabgeordnete Tiemo Wölken. Die EU-Kommission müsse alles tun, um sogenannte „Fill-and-Finish-Standorte“ in der EU aufzubauen. Wegen des amerikanischen Exportverbots setzte sich die Diskussion über eigene EU-Ausfuhrbeschränkungen am Donnerstag fort.

Die EU-Kommission verlängerte derweil die Gültigkeit des Ende Januar eingeführten „Exportmechanismus“ um drei Monate bis Ende Juni. Dieser „Mechanismus“ bildet die Rechtsgrundlage dafür, dass Mitgliedstaaten die Ausfuhr von Impfstoff untersagen können. Von dieser Möglichkeit machte vor zehn Tagen Italien erstmals Gebrauch und blockierte den Export von Astra-Zeneca-Impfstoff nach Australien. Das war nach Angaben einer Sprecherin die große Ausnahme: Seit Anfang Februar seien 249 Exportanträge genehmigt und die Ausfuhr von 34 Millionen Dosen Impfstoff in 31 Länder erlaubt worden.