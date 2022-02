Aktualisiert am

Wandel in den Beziehungen : Warum Israelis von den Emiraten schwärmen

Lange durften Israelis nicht in die Vereinigten Arabischen Emirate reisen. Nun leben manche sogar dort – und genießen die Vielfalt, die sie erleben.

Yael Grafy ist eine Pionierin. Kaum hatten Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Beziehungen normalisiert, machte sie sich auf den Weg nach Dubai. „Ich saß im ersten kommerziellen Flug“, sagt Grafy. Lange war diese Region für die israelische Fremdenführerin eine unbekannte Welt. Mit dem „Abraham-Abkommen“ vom September 2020 stand der Weg auf einmal offen. „Ich fühlte mich wie bei einer Mondlandung“, sagt Grafy. Sie hatte nicht geplant, zu bleiben. Doch der Zufall führte sie wenige Tage nach ihrer Ankunft an einen Ort, an dem sie einiges über ihre Wurzeln erfuhr – und der ihre Zukunft veränderte: das Kreuzung-der-Zivilisationen-Museum in Dubai.

Die wenigsten Besucher kommen rein zufällig hierher. Das Anwesen liegt im alten Zentrum von Dubai, in der Nähe des Basars und des „Dubai Creek“, der schmalen Bucht, in der früher die Perlentaucher ihrer mühsamen und lebensgefährlichen Arbeit nachgingen. Die kleinen Restaurants und Läden, hinter deren Theken meist Südasiaten stehen, wirken irgendwie aus der Zeit gefallen. Das neue Dubai, das die Massen mit seinen megalomanischen Tourismusprojekten und spektakulären Wolkenkratzern anzieht, mit seinen Malls und Strandclubs, liegt weiter die Küste hinunter. Und dorthin zieht es auch die meisten israelischen Touristen.