Angst, Zorn und Unfähigkeit : Warum Irans Luftabwehr die ukrainische Maschine traf

Iran hat zugegeben, dass seine Flugabwehr das ukrainische Passagierflugzeug PS752 mit 176 Menschen an Bord abgeschossen hat. Die Führung in Teheran beteuert, der Abschuss sei keine Absicht gewesen, sondern die Folge eines schrecklichen Irrtums. Westlichen Fachleuten scheint das plausibel. Justin Bronk vom Royal United Services Institute, dem wichtigsten wehrtechnischen Thinktank Großbritanniens, schrieb dazu am Freitag, zunächst seien die meisten Opfer ja Iraner und Kanadier gewesen – und eben nicht Bürger des Erzfeinds Amerika. Das lasse alle Verschwörungstheorien unwahrscheinlich erscheinen. Aber auch darüber hinaus habe Iran kein Motiv, über dem eigenen Luftraum ein ausländisches Passagierflugzeug abzuschießen.

Bronk erinnert daran, dass sicherer Flugverkehr ein zentraler Pfeiler jeder Volkswirtschaft ist, die den Weg in die Moderne einschlagen will, und dass Iran seit Jahren größte Mühe hat, seine zivile Luftfahrt halbwegs im Gang zu halten.

Strenge Beschränkungen für Luftfahrtsektor

Die Branche leidet nach vielen Jahren internationaler Sanktionen. Bevor Iran 2015 ein internationales Abkommen unterschrieb, das es an der Entwicklung von Kernwaffen hindern sollte, war sein Luftfahrtsektor strengen Lieferbeschränkungen unterworfen. Nach der Unterzeichnung des Vertrags wurden die zwar teilweise gelockert, aber 2018 verschlechterte sich die Lage wieder, als der amerikanische Präsident Trump das Abkommen einseitig kündigte. Iran aber will für die internationale Luftfahrt attraktiv bleiben.

Daraus ergibt sich eine Interessenlage, die einen absichtlichen Angriff auf Passagierflugzeuge über dem eigenen Territorium unwahrscheinlich erscheinen lässt. Hinzu kommt, dass Iran durch den Verkauf von Überflugrechten an ausländische Fluggesellschaften Devisen einnimmt, auf die es gerade in Sanktionszeiten nicht verzichten kann.

Wenn es aber tatsächlich ein Versehen war, wie konnte es dazu kommen? Hier ist vermutlich die Ereignisfolge unmittelbar vor der Katastrophe entscheidend. Aus iranischer Sicht bestand in den Stunden des Unglücks die unmittelbare Gefahr eines amerikanischen Luftangriffs. Ein paar Tage vorher hatte eine amerikanische Drohne den iranischen General Qassem Soleimani getötet, einen der einflussreichsten und angesehensten Soldaten des Landes. Soleimani war Kommandeur der Quds-Brigaden gewesen und hatte die Auslandsaktivitäten der iranischen Revolutionsgarden geführt.

Nach seinem Tod hatte die iranische Führung Rache geschworen. Der amerikanische Präsident Donald Trump dagegen hatte gedroht, er werde mit „unverhältnismäßigen“ Schlägen reagieren, falls Iran seine Ankündigung wahr mache. Er fügte hinzu, Amerika habe bereits 52 Ziele in Iran identifiziert.

Unmittelbar vor dem Abschuss des ukrainischen Flugzeugs begannen die Ereignisse sich zu überstürzen. Iranische Raketeneinheiten erfüllten den Racheschwur der Führung und nahmen amerikanische Stellungen im Nachbarland Irak unter Feuer. Die Angriffe forderten zwar keine Menschenleben, aber in dieser Situation musste Irans Luftabwehr jede Sekunde mit einem amerikanischen Gegenschlag rechnen. Die Anspannung stieg weiter, als in Iran unmittelbar nach den Raketenschlägen die Nachricht kursierte, von einem Stützpunkt des Feindes in der Region seien Kampfflugzeuge aufgestiegen. Dies hat jedenfalls die iranische Führung am Samstag so dargestellt.