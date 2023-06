In der Türkei wächst die Flüchtlingsfeindlichkeit. Das könnte viele Syrer dazu bewegen, nach neuen Wegen in Richtung Europa zu suchen.

Der Taxifahrer in der südtürkischen Stadt Gaziantep nimmt kein Blatt vor den Mund. „Ich mag keine Syrer“, sagt er. „Wegen denen steigen hier die Mieten, weil sie mit zehn Leuten in einer Wohnung hocken.“ Er hält den Wagen im Stadtteil Sahinbey. „Hier gibt es nur noch Syrer, Türken finden Sie hier nicht mehr“, behauptet er. Viele Läden in dem Viertel tragen arabische Namen.

In einem Modegeschäft steht Ahmad Khalil hinter der Theke. Er hat sieben Kinder. Vor Kurzem hat er sie alle aus der Schule genommen. „Erzähl mal, warum du nicht mehr zur Schule gehst“, ruft er seiner Tochter zu. „Die türkischen Kinder haben mich geschlagen“, sagt sie. Der Vater ergänzt, er habe sich bei der Schule über das Mobbing beschwert. Ein Lehrer habe erwidert, wenn ihm der Umgang mit seinen Kindern nicht gefalle, solle er sie zu Hause behalten. Außerdem habe der Lehrer gefragt, was er überhaupt in der Türkei zu suchen habe. „Die meisten Leute hier haben ähnliche Erfahrungen gemacht“, sagt Khalil.

450.000 Syrer sind vor dem Bürgerkrieg nach Gaziantep geflohen, in eine Stadt mit 2,1 Millionen Einwohnern. Die Grenze ist nur 60 Kilometer entfernt. Zuletzt sind in der Türkei auffallend viele Flüchtlingskinder dem Unterricht ferngeblieben. Die türkische Hilfsorganisation ASAM beziffert den Rückgang der Anwesenheitsquote auf 35 bis 40 Prozent.

Ein Grund sei die Zunahme von Mobbing gegen syrische Kinder, bestätigt der ASAM-Regionalkoordinator in Gaziantep, Hasan Can Pala. „Seit dem Erdbeben sind die sozialen Spannungen zwischen der Aufnahmegesellschaft und den Asylbewerbern gewachsen.“ In der türkischen Bevölkerung gebe es die falsche Wahrnehmung, dass syrische Überlebende mehr Hilfsleistungen bekämen. Dabei ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Für türkische Bewohner wurden Container bereitgestellt, für syrische nur Zelte. Andere Syrer teilen sich Wohnungen mit mehreren Flüchtlingsfamilien, weil die Mieten in der Erdbebenregion so rasant gestiegen sind. Das führt zu prekären hygienischen Bedingungen, die ihre Kinder zum Ziel von Anfeindungen machen.

Auch beim UN-Flüchtlingshilfswerk zeigt man sich besorgt über die hohe Zahl syrischer Kinder, die aus der Schule ausgeschieden sind. Einen solchen Trend beobachte man nicht nur in den Erdbebengebieten, sondern auch in Istanbul, sagt Philippe Leclerc, der Repräsentant des UNHCR in der Türkei. Er nennt zwei Gründe dafür. Zum einen führe die Verarmung der Flüchtlinge infolge von Erdbeben und Wirtschaftskrise dazu, dass Kinderarbeit zunehme. Zum anderen sieht Leclerc einen Zusammenhang zwischen dem Wahlkampf, der „Flüchtlinge ins Zentrum der öffentlichen Debatte gerückt hat“, und dem Rassismus auf dem Schulhof.

Wahlkampf gegen Flüchtlinge

Die Präsidentenwahl im Mai hat ein Schlaglicht auf die schwindende Toleranz gegenüber Flüchtlingen geworfen und zugleich der Fremdenfeindlichkeit Vorschub geleistet. Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu warb mit der Behauptung um Stimmen, er könne innerhalb eines Jahres alle 3,7 Millionen Syrer aus der Türkei abschieben. Im gleichen Atemzug sprach er von Plünderern, Frauenmördern und Mafiabanden. In einer Umfrage plädierten 89 Prozent der Befragten dafür, die Flüchtlinge zurückzuschicken. 55 Prozent gaben an, dass das Thema ihre Wahlentscheidung beeinflusse. Eine Jugendstudie der Konrad-Adenauer-Stiftung ergab, dass mehr als 90 Prozent der Befragten in den Flüchtlingen eine Gefahr für die Zukunft des Landes sehen.