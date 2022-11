Krieg gegen die Ukraine : Warum Indien zu Russland steht

Trotz des Angriffs auf die Ukraine will Indien an seinen „bewährten“ Beziehungen zu Russland festhalten. Wie der indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar am Dienstag in Moskau bei einer gemeinsamen Pressebegegnung mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow klarmachte, sieht die Regierung in Neu Delhi darin ein Verhältnis, das „beiden Ländern seit Jahrzehnten sehr gedient“ habe. Gleichzeitig sprach er sich für eine friedliche Lösung aus. „Indien setzt sich deshalb stark für eine Rückkehr zu Dialog und Diplomatie ein. Wir stehen klar auf der Seite des Friedens, des Respekts für internationales Recht und der Unterstützung der UN-Charta“, sagte er. Jaishankar wiederholte die Worte von Indiens Ministerpräsident Narendra Modi, der beim Treffen der Schanghaier Kooperationsorganisation in Usbekistan im September zu Putin gesagt hatte: „Dies ist keine Ära des Krieges.“

Die Presse deutete diese „erstaunliche öffentliche Zurechtweisung“ damals als Zeichen für eine Neujustierung der indischen Position. Seit Kriegsbeginn im Februar nimmt Indien eine neutrale Haltung in dem Konflikt ein. Bis heute hat Neu Delhi die russische Invasion der Ukraine nicht verurteilt. Anfänglich war Indien damit recht erfolgreich. Regierungsvertreter diverser Länder suchten den Kontakt zu Indien. Doch je länger der Krieg andauert, desto mehr wächst der Druck. So hat Indien bei den Vereinten Nationen zuletzt etwas nuancierter über die Krise abgestimmt. Zwar hat sich Indien bei allen Resolutionen enthalten, die den russischen Angriff verurteilten, jedoch stellte sich Neu Delhi gegen die Forderung Russlands, über die „Referenden“ in den von Russland besetzten Gebieten geheim abzustimmen.

Bei der Verurteilung der Annexion enthielt sich Indien dann aber wieder. Im Oktober telefonierte Modi schließlich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj: Indien sei bereit, jegliche Friedensbemühungen zu unterstützen, sagte er. Es könne keine militärische Lösung geben. Er wiederholte Forderung nach einem Ende der Kriegshandlungen und forderte eine Rückkehr zum Dialog und zur Diplomatie. Selenskyj sagte, die Ukraine werde nicht mit Russland verhandeln, bevor Putin die besetzten Gebiete zurückgegeben habe. Die Zeitung „Times of India“ schrieb daraufhin von einem Wendepunkt in der indischen Politik, der wahrscheinlich eine Reaktion Indiens auf Putins Drohungen mit Atomwaffen gewesen sei.

Russland jetzt größter Öllieferant Indiens

Dabei hat die Regierung in Neu Delhi, allen voran der Außenminister, die Kritik des Westens an seiner Haltung im Ukrainekrieg wiederholt zurückgewiesen. Indien folgt dem Prinzip der „strategischen Autonomie“. Das Land ist als größte Demokratie der Welt und mögliches Gegengewicht zu China auch ein Schlüsselpartner der Vereinigten Staaten im Indopazifik. Auf der anderen Seite ist das Land seit der Zeit des Kalten Kriegs eng mit Moskau verbunden. Indiens Waffenarsenal stammt zu siebzig Prozent aus russischer Herstellung, auch wenn Neu Delhi vermehrt in anderen Ländern wie den Vereinigten Staaten, Frankreich und Israel einkauft. Indien nahm im August auch bei dem russischen Militärmanöver „Wostok 2022“ mit einer Delegation teil.

Auf diese traditionellen Beziehungen kam Jaishankar jetzt während seines Besuchs in Moskau mehrfach zu sprechen. Darüber hinaus hat Indien seit Kriegsbeginn vermehrt russisches Öl zu vergünstigten Preisen eingekauft. Dem Unternehmen Vortexa zufolge war Russland im Oktober sogar zum ersten Mal der größte Öllieferant Indiens noch vor Saudi Arabien und Irak. Im März betrug der russische Anteil an den Ölimporten nur 0,2 Prozent, im Oktober waren es schon 22 Prozent.

Indien begründet dies mit den Bedürfnissen eines Entwicklungslandes mit fast 1,4 Milliarden Einwohnern. Es sei die „Pflicht“ gegenüber den indischen Konsumenten, unter den vorteilhaftesten Bedingungen auf dem globalen Markt einzukaufen, sagte Jaishankar. „Es ist zu Indiens Vorteil, deshalb wollen wir weitermachen.“ Sergej Lawrow verwies außerdem auf das Handelsvolumen zwischen den Ländern, das in einem Jahr um 130 Prozent auf 17 Milliarden Dollar zugenommen habe.

Aufgrund seiner engen Beziehungen zu Russland und zu den vereinigten Staaten war zuletzt auch vermehrt über eine mögliche Vermittlerrolle Indiens im Konflikt spekuliert worden. Die Skepsis ist jedoch groß. Tatsächlich haben sich schon andere als Vermittler versucht, darunter der indonesische Präsident Joko Widodo, der Ende Juni nach Kiew und Moskau gereist ist. Als Gastgeber des in wenigen Tagen beginnenden G-20-Gipfels auf Bali gab er der Hoffnung auf eine Lösung durch Dialog Ausdruck. Es ist aber noch offen, wie Indien, das im Dezember den G-20-Vorsitz von Indonesien übernimmt, die Rolle ausfüllen wird. Über die Frage, ob Putin an dem Bali-Gipfel teilnehmen wird, war viel gerätselt worden. Nun hieß es am Dienstag aus dem Büro von Präsident Widodo, es bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er nicht kommen werde. Die Ukraine dagegen kündigte an, dass Präsident Selenskyj an dem Treffen präsent sein werde, aber wahrscheinlich nur virtuell.