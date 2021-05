Myanmar verfolgt Poeten : Im Land der toten Dichter

Als er noch lebte, kannten viele Menschen in Myanmar die politischen Gedichte des Poeten Khet Thi. Literarische Monatszeitschriften des Landes druckten sie immer wieder, einfache Bürger sprachen über sie. Wenn er in einer der vielen Teebuden saß und mit Gleichgesinnten über Politik und Lyrik diskutierte, so wie es die Dichter in Myanmar schon immer taten, war er oft von Freunden und Bewunderern umringt. Manchmal übernahmen die Zuhörer sogar die Rechnung für ihn und seine Begleiter. „Sie mochten ihn und was er erzählte“, berichtet ein enger Freund über verschlüsselte Nachrichten der F.A.S. Sein Name soll geheim bleiben.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien.



Nun ist Khet Thi tot. An einem Samstagabend kamen Soldaten in Lastwagen vor sein Haus in dem Ort Shwebo in Zentralmyanmar gefahren. Sie nahmen erst seine Frau und seinen Bruder fest, später ihn selbst. Dem Sender BBC Burmese berichtete seine Frau: „Ich wurde verhört. Er auch. Sie sagten, er sei im Verhörzentrum. Aber er kam nicht wieder. Nur seine Leiche.“ Am Tag nach der Festnahme wurde Khet This Witwe von der Polizei zu einem Militärkrankenhaus gebracht. „Ich dachte, es war ein gebrochener Arm oder so . . . Aber als ich dort eintraf, war er im Leichenhaus“, sagte sie. Der Leiche hätten die inneren Organe gefehlt. Es gibt Berichte, wonach Khet Thi Blutergüsse auf der Brust, an den Rippen und an den Handgelenken hatte. Familie und Freunde glauben, dass er zu Tode gefoltert wurde.