Aktualisiert am

Warum Israel so schnell ist

Warum Israel so schnell ist :

Warum Israel so schnell ist : Ideale Bedingungen fürs Impfen

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bei der Ankunft der ersten 100.000 Impfdosen in Tel Aviv am 9. Dezember Bild: EPA

Nirgends ist schon so ein hoher Anteil der Bevölkerung gegen Covid-19 geimpft worden wie in Israel. Die Hersteller haben ein besonderes Interesse an dem Land.