Schlacht im Donbass : Warum gibt die Ukraine Sewerodonezk Preis?

Er habe eine Botschaft an diejenigen, die versuchten, der ukrainischen Armee „vorzuschreiben, wo sie vor allem angreifen oder den Feind zurückwerfen muss“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache am Dienstagabend: „Die Ukraine schätzt jede Meinung hoch. Die Ukraine schätzt aber vor allem jedes Leben hoch.“ Sie werde deshalb nie so vorgehen wie Russland, „das Menschen nur deshalb in die Hölle der Kämpfe schickt, weil sie in Moskau wünschen, irgendetwas innerhalb von wenigen Tagen oder bis zu einem bestimmten Datum zu erobern“.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Selenskyjs Äußerung ist eine Antwort auf die Kritik, die in der Ukraine angesichts der immer offensichtlicher werdenden Niederlage in der Schlacht um Sewerodonezk laut wird. In den vergangenen Tagen sind die russischen Truppen in der Stadt deutlich schneller als erwartet vorgerückt. Am Wochenende hatten die ukrainischen Behörden erstmals gemeldet, dass die Angreifer sich in einzelnen Gebäuden am Stadtrand festgesetzt hätten; am Mittwochmorgen sagte der Verwaltungschefs der Oblast Luhansk dann, sie kontrollierten etwa siebzig Prozent des Gebiets der weitgehend zerstörten Stadt. Angesichts dieses Vormarsches war in sozialen Medien der Vorwurf laut geworden, die Armeeführung habe nicht genug Truppen und Ausrüstung in das Gebiet der derzeit heftigsten Kämpfe geschickt.

Aus Freiwilligenverbänden waren schon vorher Vorwürfe laut geworden, sie würden an der Front im Stich gelassen. Großes Aufsehen erregte Mitte Mai ein über Telegram verbreitetes Video einer Gruppe von Freiwilligen aus Sewerodonezk, die den weiteren Dienst in der Stadt verweigerten, weil es an Ausrüstung, Verstärkung und kompetenten Kommandeuren mangele: „Wir werden in den sicheren Tod geschickt.“ Ihnen antworteten freilich zwei Tage später andere Soldaten aus der gleichen Einheit: Es fehle an nichts, aber da hätten wohl einige Kameraden erwartet, in einem Kurort zu landen.

Die Episode zeigt, dass drei Monate nach dem russischen Überfall das Auf und Ab des Kriegsgeschehens mit den Erfolgen bei Kiew und Charkiw auf der einen sowie der Aufgabe von Mariupol auf der anderen Seite in den ukrainischen Streitkräften Spuren hinterlässt. Zumal die heftigen Kämpfe im Donbass nicht nur für die Russen, sondern auch für die Ukrainer sehr verlustreich sind. Genaue Zahlen ihrer eigenen Gefallenen und Verwundeten gibt die Ukraine – ebenso wie Russland – nicht bekannt. Doch eine Äußerung Selenskyjs in einem Interview mit dem amerikanischen Fernsehsender Newsmax gibt eine Ahnung vom Ausmaß der Verluste: „Wir verlieren jeden Tag zwischen 60 und 100 Soldaten, die gefallen und etwa 500, die verwundet werden“, sagte Selenskyj.

Chancen für die Ukrainer im Gebiet Cherson

Seine Antwort auf die Kritiker in der Videoansprache ist ein Indiz dafür, dass die ukrainische Führung sich vor diesem Hintergrund entschieden hat, Sewerodonezk nicht um jeden Preis zu halten. Es sehe so aus, als zögen sich die ukrainischen Truppen eher aus der Stadt zurück, als bis zum Ende zu kämpfen, heißt es in der täglichen Analyse des amerikanischen Thinktanks Institute for the Study of War. Die ukrainische Führung vermeide damit den Fehler der russischen Führung, wegen der Aussicht auf einen vor allem symbolischen Erfolg alle Kräfte auf Sewerodonezk und Umgebung zu konzentrieren. Diese Entscheidung Putins eröffne für dem ukrainischen Militär Chancen im Gebiet Cherson, die es offenbar erkannt habe und zu nutzen versuche.