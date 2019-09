Flüchtlingspakt mit Ankara : Türkische Verfinsterung

Auf den griechischen Inseln kommen so viele Flüchtlinge an wie seit 2016 nicht mehr. Dabei scheint Ankara eine unrühmliche Rolle zu spielen – trotz des Flüchtlingsabkommens.

In den vergangenen Wochen sind so viele Menschen irregulär in Griechenland angekommen wie seit dem bisherigen Höhepunkt der Migrationskrise nicht mehr. Zwar liegt die Zahl immer noch deutlich unter den Werten, die zwischen Mitte 2015 und März 2016 erreicht wurden. Damals bildeten die in Sichtweite der türkischen Küste gelegenen griechischen Inseln in der Ägäis für mehr als eine Million Menschen den Ausgangspunkt der „Balkan-Route“, die sie nach Österreich, Deutschland, Schweden und in andere nordwesteuropäische Staaten führte.

Im vergangenen Monat wurden 8000 Migranten auf den Inseln registriert. Im Oktober 2015 waren es noch mehr als 200.000 gewesen. Doch die Zahlen steigen seit Wochen kontinuierlich. Die im August von den Vereinten Nationen gemeldeten Ankünfte sind die höchsten seit März 2016. In jenem Monat trat ein Abkommen zwischen der EU und der Türkei in Kraft, das die Zahl der auf den Inseln ankommenden Migranten – im Zusammenwirken mit der zur gleichen Zeit „geschlossenen“ Balkan-Route – stark senkte.

Die Balkan-Route ist nur noch halb geschlossen

Waren im Februar 2016 noch fast 60.000 Migranten auf Inseln wie Lesbos, Chios oder Samos registriert worden, waren es im April jenes Jahres nur noch etwa 3600. Das türkisch-europäische Abkommen sieht vor, dass alle Migranten, die nach dem 20. März 2016 auf den Inseln angekommen sind, unter bestimmten Bedingungen in die Türkei zurückgeschickt werden. Das schreckte viele ab.

Dass es nun wieder mehr werden, hat verschiedene Gründe. Zum einen ist die Balkan-Route, obschon nicht mehr so offen wie noch 2015, allenfalls noch halb geschlossen. Wer genügend Geduld und Geld für Schlepper mitbringt, kann über Südosteuropa weiterhin nach Norden reisen. Das hat sich unter zahlungskräftigen Migranten herumgesprochen.

Ein anderer Aspekt betrifft die Rolle Ankaras. In Griechenland herrscht seit langem die Vermutung, dass der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan in der Migrationskrise der große Schleusenwärter sei. Wolle er eine politische Forderung durchsetzen, ergehe an die türkische Küstenwache sowie die Polizeikräfte an Land die Anweisung, Patrouillen und Kontrollen zu lockern. Mehr Ankünfte von Migranten auf den Inseln seien die Folge.

Den jüngsten Anstieg wollen einige Beobachter auf den Streit um die vermuteten und teilweise schon lokalisierten Gasvorkommen vor der Küste der geteilten Insel Zypern zurückführen können: Da Athen sich in diesem Streit wie der Rest der Staatengemeinschaft auf die Seite der international anerkannten Regierung in Nikosia geschlagen und damit gegen die Türkei gestellt habe, bekomme es nun die Folgen zu spüren, lautet die Spekulation.

Sobald Ankara das Abkommen vom März 2016 hingegen ernst nehme, gebe es kaum ein Durchkommen, da potentielle Migranten schon bei der Zufahrt zu den Stränden aufgegriffen würden. Zwar ist der Glaube naiv, die Türkei könne ihre viele tausend Kilometer lange Küstenlinie gleichsam hermetisch abdichten, wenn Erdogan es nur wolle. Doch das gilt auch für die Behauptung, die Migrationsströme seien dem Einfluss staatlichen Handelns in der Türkei gänzlich entzogen. In der „Neuen Zürcher Zeitung“ ist dazu unter Verweis auf die zuletzt wieder steigenden Zahlen der Überfahrten gerade festgestellt worden, es sei „erstaunlich, wie eine solche Massenbewegung der türkischen Küstenwache entgangen sein soll“.