Der gewaltsame Tod eines griechischen Fußballfans und die darauffolgenden Verhaftungen von mehr als 90 kroatischen Hooligans in Athen beschäftigen seit zwei Wochen die Medien in Griechenland und Kroatien. Am Montag haben sich auch die Ministerpräsidenten beider Länder mit der Angelegenheit befasst. Bei einem Treffen in Athen am Rande eines Gipfeltreffens südosteuropäischer Staaten besprachen Griechenlands unlängst wiedergewählter Regierungschef Kyriakos Mitsotakis und sein kroatischer Gegenpart Andrej Plenković das weitere Schicksal von mehreren Dutzend „Ul­tras“ aus dem Milieu von Kroatiens Fußball-Serienmeister Dinamo Zagreb, die nach dem Vorfall in der griechischen Hauptstadt vorläufig festgenommen wurden.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Einige der Verhafteten fürchten angeblich, in griechischen Gefängnissen Opfer von Racheakten zu werden. Plenković sagte nach seiner Begegnung mit Mitsotakis, er könne sich nicht daran erinnern, dass jemals so viele kroatische Staatsbürger in einem anderen Land in Haft gewesen seien. Seine Regierung habe, „wie bei allen kroatischen Bürgern in Not auf der ganzen Welt“, Interesse an der Lage der Häftlinge bekundet und Griechenland abermals darum gebeten, deren Sicherheit zu gewährleisten. Dies habe ihm Mitsotakis garantiert.