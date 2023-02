Europas Katholiken sind in der Reformdebatte tief gespalten. Die Kirchen in Osteuropa lehnen Veränderungen ab. Was bedeutet das für den „Synodalen Weg“?

In der Debatte über Reformen in der katholischen Kirche kommen oft nur drei Protagonisten vor: Die deutschen Katholiken, der Vatikan und die Weltkirche. Dabei bleibt Letztere oft ein diffuser Begriff. Eine Konferenz mit Delegationen der 39 europäischen Bischofskonferenzen in Prag vermittelte nun erstmals einen umfassenderen Eindruck davon, wie die Katholiken auf dem Kontinent zu Veränderungen in der Kirche stehen.

Thomas Jansen Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Dabei offenbarte die sogenannte kontinentale Phase des weltweiten Synodalen Prozesses, den Papst Franziskus ins Leben gerufen hat, eine tiefe Spaltung. In der Hauptstadt der Tschechischen Republik trat deutlicher als je zuvor der katholische Ost-West-Konflikt zutage, der sich schon seit Jahren abzeichnet.