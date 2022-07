Was die Russen seit 30 Jahren in Moldau machen

Konflikt um Transnistrien : Was die Russen seit 30 Jahren in Moldau machen

Vor drei Jahrzehnten erhoben sich prorussische Separatisten in der Republik Moldau, weil sie einen Anschluss des Landes an Rumänien fürchteten. Geschützt werden sie seitdem von russischen „Friedenstruppen“.

Im Jahr 1991 erlebte Europa den Zerfall von zwei slawisch geprägten Vielvölkerstaaten, der Sowjetunion und Jugoslawiens. Doch während Jugoslawien kriegerisch zerbrach, löste sich die UdSSR vergleichsweise friedlich auf. Zu Blutvergießen kam es allerdings 1992 im äußersten Südwesten des aufgelösten Imperiums, in der Republik Moldau. Dort nahm der Konflikt ein jugoslawisches Muster an, nachdem in der moldauischen Hauptstadt Chișinău am 27. August 1991 die staatliche Unabhängigkeit proklamiert worden war.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Die Mehrheit in Moldau spricht Rumänisch (im Lande selbst auch Moldauisch genannt), doch eine maßgebliche Minderheit von etwa einem Drittel der Bevölkerung ist russischsprachig. Im vergleichsweise stark industrialisierten östlichen Landesteil Transnistrien am linken Ufer des Dnjestr ist Russisch sogar die dominierende Sprache. Ein erheblicher Teil der dortigen Bevölkerung fürchtete vor drei Jahrzehnten, die neu entstandene Republik könne sich Rumänien anschließen.