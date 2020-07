Ausschreitungen in Serbien : Die Regierung in Belgrad hat sich verkalkuliert

Demonstranten am Dienstagabend in Belgrad Bild: Reuters

Am Mittwochmorgen war die Lage in Serbien ruhig, doch ob es sich dabei um die Ruhe nach einem oder vor dem nächsten Sturm handelte, hätte niemand sicher zu sagen gewusst. In der Nacht zuvor hatten sich in Belgrad Szenen der Gewalt abgespielt, wie sie Serbiens Hauptstadt schon lange nicht mehr gesehen hatte.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. F.A.Z.



Zunächst friedliche Proteste gegen Staatspräsident Aleksandar Vučić endeten durch eine gewaltbereite Minderheit der Demonstranten sowie die zum Teil unverhältnismäßige Reaktion der Polizei in stundenlangen Straßenschlachten. Demonstranten warfen Steine auf Polizisten und feuerten Leuchtraketen ab. Einer kleinen Gruppe gelang es sogar, kurzzeitig das Parlamentsgebäude zu besetzen. Laut Angaben der Polizei wurden 43 Polizisten und 17 Demonstranten verletzt. Knapp zwei Dutzend Demonstranten seien festgenommen worden.

Entzündet hatten sich die Proteste an einer Ankündigung Vučićs, laut der in Belgrad am Wochenende wieder eine Ausgangssperre eingeführt wird. Auch sollen Ansammlungen von mehr als fünf Personen untersagt werden. Zuletzt war das öffentliche Leben in Serbien von Mitte März bis Anfang Mai zum Teil stark eingeschränkt gewesen. Der Präsident begründete die neuerlichen Maßnahmen mit einem zuletzt unheilvollen Anstieg der Corona-Infektionszahlen, der die Krankenhäuser des Landes an ihre Belastungsgrenze bringe, welche in Belgrad selbst schon erreicht sei.

Auch Fußballspiele und Tennisturniere waren zugelassen

Die Ankündigungen wären vermutlich mit weniger Unmut aufgenommen worden, wenn die Regierung ihren Bürgern ein Vorbild gewesen wäre, was jedoch nicht der Fall war. Vor der Parlamentswahl am 21. Juni war die serbische Gesellschaft in einem Maße geöffnet worden, das in Europa seinesgleichen suchte. So waren auch Massenveranstaltungen wie Fußballspiele und Tennisturniere zugelassen sowie Nachtclubs und Diskotheken wieder geöffnet worden. Ihren Wahlsieg feierte Vučićs „Serbische Fortschrittspartei“ mit einer Party, bei der alle Abstandsregeln gebrochen wurden.

Mehr zum Thema 1/

Zum Unmut trägt offenbar auch bei, dass immer mehr Bürger durch Corona-Krankheitsfälle in ihrem Umfeld aus eigener Erfahrung mitbekommen, wie deutlich sich die Wirklichkeit in Serbiens Krankenhäusern von der Berichterstattung darüber in den regierungsfreundlichen Medien unterscheidet. So werden immer mehr private Berichte öffentlich, die eine Situation beschreiben, wie sie in den meisten Massenmedien entweder gar nicht oder nur in verharmlosender Form vorkommt.

Auch deshalb kam es außer vor dem Parlament auch vor der Zentrale des staatlichen Fernsehsenders RTS, der ebenso wie einige private Sender mit geschäftlichen Verbindungen zur Regierung die Lebenswirklichkeit vieler Bürger längst nicht mehr abbildet, zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten.

Vučić selbst hatte in einer Pressekonferenz am Dienstag allerdings keinesfalls mehr verharmlosend gewirkt. Er bezeichnete den Zustand in Belgrad als „alarmierend“ und „kritisch“. Demnach befänden sich in Serbien fast 4000 Corona-Patienten in Behandlung, was das Gesundheitssystem des Landes nicht aushalte. Alle Krankenhäuser in Belgrad seien voll, und es kämen pro Stunde 10 bis 20 Patienten hinzu, wurde Vučić zitiert.

Vučić gesteht Fehler ein

Nach offiziellen Angaben war die Zahl der an Beatmungsgeräten behandelten Patienten zuletzt innerhalb eines Tages von 93 auf 120 Personen gestiegen. Bei einer Fortsetzung dieser Steigerung seien auch hier die Kapazitäten des serbischen Gesundheitssystems bald erreicht oder überschritten, warnen Fachleute. Das Gesundheitsministerium teilte bereits mit, man habe Patienten aus Belgrad in die Provinz verlegen müssen, wo die Lage zumindest in einigen Städten noch etwas besser ist. Sorgen bereitet zudem die Zahl der täglich neu diagnostizierten Infektionen, die zuletzt bei um 300 lag.

Außer in Belgrad gilt die Stadt Novi Pazar, gelegen im Südwesten des Landes unweit der Grenze zu Montenegro, als Hochburg des Infektionsgeschehens. In Novi Pazar leben viele bosnische Muslime, und es wird vermutet, dass es Ende Mai zum Bajram, dem Fest zum Ende die Fastenmonats Ramadan, viele Infektionen gab. Vučić sagte, es sei ein Fehler von ihm gewesen, nicht eine Schließung der Moscheen angeordnet zu haben.

Der Präsident begründete dies mit seiner ungenügenden Kenntnis von Sitten und Gebräuchen der Muslime in seinem Land: „Ich gebe zu, ich war nicht ausreichend vertraut mit den Gebräuchen und wusste nicht, wie wichtig es ist, zu diesem Feiertag die Moscheen zu besuchen, und das ist uns teuer zu stehen gekommen“, zitierten serbische Medien das Staatsoberhaupt.