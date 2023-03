Bei der Pressekonferenz mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Freitag in Ankara zeigte sich Finnlands Präsident Sauli Niinistö dankbar für die Entscheidung der Türkei, mit der lange erwarteten Ratifizierung der NATO-Bewerbung zu beginnen. Zugleich nutze er die Gelegenheit, um noch einmal die Hand in Richtung des engsten Partners auszustrecken, mit dem doch über Monate nun ein Beitritt „Hand in Hand“ angestrebt worden war. „Wir haben einen Nachbarn“, sagte Niinistö. „Finnlands Mitgliedschaft ist nicht komplett ohne Schweden.“ Er würde es beim NATO-Gipfel Mitte Juli in Vilnius gerne sehen, dass dann 32 NATO-Mitglieder zusammenträfen, also die gegenwärtigen 30 plus Finnland und Schweden.

Man werde nun den Ratifizierungsprozess im Parlament einleiten, sagte Erdogan nach einem Treffen mit Niinistö. Über Schweden werde man noch nachdenken müssen, sagte Erdogan nach einem Treffen mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö. Das türkische Parlament kann das finnische Beitrittsprotokoll noch bis Mitte April ratifizieren. Dann stellt es die Arbeit vor den Wahlen am 14. Mai ein.