Polen zwischen Virus und Wahl : „Soll doch jeder lieben, wen er will“

Wer heute mit dem Auto durch Polen reist und den schlechten Zustand der Straßen und das Niveau der Hotels vor zwanzig Jahren in Erinnerung hat, wird überrascht sein: Heute muss man auf Polens neuen Autobahnen und Schnellstraßen schon tausend Kilometer fahren, ehe man das erste kleine Schlagloch entdeckt.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. F.A.Z.



Auch die Hotellerie hat sich gewandelt. Selbst in einer ostpolnischen Stadt wie Lublin wurden im letzten Jahr gleich mehrere Hotels neu eröffnet. Die Corona-Krise trifft die Branche schmerzhaft. In den vergangenen Tagen waren viele Unterkünfte nur geringfügig ausgelastet – und gut mit Desinfektionsmitteln ausgestattet. In den meisten Hotels herrscht Maskenpflicht und oft wird auf die Zimmerreinigung verzichtet, um die Infektionsgefahr zu verringern.

Im kleinen Ort Sohrau (Żory) in Oberschlesien stießen wir am neuen, aus Glas und hellem Holz gebauten Busbahnhof, einer kleinen architektonischen Perle, auf das unscheinbare Hotel „Stary Młyn“ (Alte Mühle). Deutschen Gäste dürften die Herren auf den Porträts über dem Klavier im Frühstücksraum bekannt vorkommen: In schwarzen Bilderrahmen sind Goethe und Schiller zu sehen.

Das Frühstück serviert Nadia. „Ich bin hier Praktikantin und muss 160 Arbeitsstunden absolvieren“, erzählt sie. Gerade erst ist sie 18 geworden. Mit dem Hotelfachabschluss will sie noch nicht aufhören zu lernen. „Ich will Anglistik studieren. Ich bin ein Fan der amerikanischen Kultur, auch wenn ich mich da noch nicht gut auskenne.“ Sie mag Rap und Popmusik.

Oberschlesien ist Polens größter Corona-Hotspot; auch Nadias Vater, ein Bergmann, musste bereits in Quarantäne. Entsprechend vorsichtig ist Nadia bei ihren sozialen Kontakten. Aber ins Wahllokal will sie am Sonntag gehen und erstmals von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen.

Nach welchen Kriterien entscheidet sie, wer Polens Präsident werden soll? Was hält sie vom liberalen Kandidaten Rafał Trzaskowski, dem jetzigen Warschauer Bürgermeister? „Der sieht immerhin gut aus“, findet sie und kichert. In den sozialen Medien ist ihr am ehesten der parteiunabhängige Kandidat Szymon Hołownia begegnet. Er habe in seinen Videos klug und überzeugend geredet; was genau, daran kann sie sich nicht mehr erinnern.

„Wichtig ist für mich vor allem, was die Kandidaten zur LGBT-Thematik sagen, ob sie tolerant sind“, meint Nadia. Mit den konservativen Kräften – etwa mit Amtsinhaber Andrzej Duda, der im Wahlkampf das Vordringen der „LGBT-Ideologie“ kritisiert hatte – kann sie deshalb nichts anfangen. „Soll doch jeder lieben, wen er will.“ Das wird ihre oberste Richtschnur sein, wenn sie am Sonntag die Wahlkabine betritt.