Israel ist ein schönes Land. Doch es ist auch teuer, in ständigem Stress und gespalten. Ofer Keynan reicht es. Er will auswandern – ausgerechnet nach Deutschland.

Ofer Keynan will seine Heimat Israel verlassen, aber er glaubt nicht, dass das etwas mit Politik zu tun hat. Er kann viele andere Gründe nennen, grundsätzliche und konkrete. Die hohen Lebenshaltungskosten zum Beispiel, die Art und Weise, wie Arbeitgeber mit ihren Angestellten umgehen, ein mögliches Arbeitsangebot aus Deutschland.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Aber ist in Israel nicht alles politisch? Gerade jetzt, wo das Land stärker gespalten scheint als je zuvor, wo jedes Wochenende Zehntausende auf die Straße gehen und gegen die Pläne der neuen Regierung demonstrieren? Was der 45 Jahre alte Israeli meint, ist: Er möchte nicht, dass sein Unwohlsein in der Heimat auf den politischen Kampf reduziert wird, den Anhänger und Gegner der religiös-rechtsnationalistischen Koalition gerade miteinander austragen. In Israel ging es jahrelang nur um: „Bist du für oder gegen ‚Bibi‘?“, also für oder gegen Benjamin Netanjahu. Aber das ist nicht Keynans Problem. Es liegt tiefer.