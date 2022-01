Nach dem Sturm aufs Kapitol : Wird Trump wiedergewählt, oder kommt es schlimmer?

Donald Trump auf einer Versammlung in Iowa am 9. Oktober 2021 Bild: AFP

Ein Jahr nach dem Sturm auf das Kapitol würde man gern auf den Januar 2021 zurückblicken und eine Geschichte ame­rikanischer Widerstandsfähigkeit erzählen. Selbst als das Unvorstellbare geschah, als ein Mob vier Stunden lang im Herz der Demokratie randalierte, hielten die Institutionen dem Angriff stand.

In dieser Lesart wäre der Aufstand nur der Gipfel Trumpscher Vergeblichkeit gewesen. Schon in den Wochen zuvor war der abgewählte Präsident ja ein ums andere Mal daran gescheitert, das Wahlergebnis umzukehren. Die republikanisch dominierten Parlamente in Pennsylvania und Michigan konnte er nicht dazu bringen, die Wahlleute für Joe Biden gegen eigene Gefolgsleute auszutauschen. Der Wahlleiter von Georgia ließ sich nicht nötigen, 11 780 Stimmen zu „finden“, die Trump fehlten. Trumps Justizminister umschiffte den Auftrag, den lachhaften Wahlanfechtungen das Gewicht der Bundesstaatsanwaltschaft zu verleihen. Auch die Obersten Richter, zu einem Drittel von Trump ernannt, ließen ihn auflaufen.