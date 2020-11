Rücktritt von Johnsons Berater : Das Ende der eisernen Faust von Westminster

Es könnte einer von Dominic Cummings’ Tricks sein: Signalisieren, dass man ohnehin bald weg ist, um so den Druck rauszunehmen und hässliche Ablösungsforderungen zu ersticken. Schon andere haben das versucht, der umstrittene Parlamentspräsident John Bercow zum Beispiel. Das schob sein politisches Ende aber nur um ein paar Monate auf. So würde es wohl auch Cummings ergehen. Selbst wenn der politische Chefberater des britischen Premierministers Boris Johnson im kommenden Jahr weiter in seinem Büro säße, wäre seine Zeit vorüber. Cummings weiß das, weshalb er wohl Ernst machen und in der Weihnachtszeit seine Bücher in der Downing Street zusammenpacken wird.

Als Cummings in der Nacht zu Freitag einer BBC-Journalistin bestätigte, dass er in wenigen Wochen seine Position verlassen werde, verwies er auf einen Blog, den er schon im Januar geschrieben hatte. Darin bekundete er seine Annahme, „in etwa einem Jahr nicht mehr gebraucht zu werden“. Er glaubte offenbar, die Zeit werde ausreichen, um seine Aufgabe zu erledigen. Cummings denkt nicht in den Kategorien von Dienen und Beständigkeit. Er nimmt sich Aufgaben vor, Projekte, und ist befriedigt, wenn er diese über hohe Hürden gebracht hat.

Kopf der Leave-Kampagne

Am 31. Dezember, in fast sieben Wochen, wird er abgeliefert haben, was viele sein Meisterstück nennen würden. Es ist der Tag, an dem die Briten aus der Übergangsphase austreten und, wie es in Brexit-Kreisen gern heißt, „die volle Souveränität von der EU zurückerlangen“. Wohl wenige hatten einen so hohen Anteil an dieser nationalen und vielleicht auch europäischen Zeitenwende. Cummings schaffte es nicht nur, die „Leave“-Kampagne als Leiter aus der Defensive in die Offensive und schließlich zum Sieg zu führen. Er war auch maßgeblich daran beteiligt, dass der Brexit nicht mehr im Parlament gekippt wurde.

Als Johnson im Sommer 2019 ins Amt kam und von Theresa May eine fast unentwirrbare Lage erbte, folgte er Cummings kühnen, zuweilen brachialen Techniken, um den Knoten zu durchschlagen. Im Oktober stand der „Deal“ mit der EU, wenige Wochen später wurde Johnson in den Wahlen mit überwältigender Mehrheit als Premierminister bestätigt. Mehr kann ein politischer Berater nicht erreichen.

Und doch wollte und will Cummings mehr. Cummings ist kein Brexiteer um des Brexits willen. Er ist nicht einmal ein Konservativer. Ein Teil seines Ehrgeizes ist sportlich: das scheinbar Unmögliche möglich machen. Aber Cummings, der sein Weltbild nicht nur aus Zukunftsstudien und Managerfibeln gewonnen hat, sondern aus geostrategischer und historischer Lektüre, ist auch von politischen Überzeugungen geleitet.

Zu diesen gehört, dass er die Schwächung des Westens für zu großen Teilen selbstverschuldet hält. In langen Blogs, die er vor allem 2017 geschrieben hat, setzt er sich viel mit China auseinander und beklagt den Traditionalismus und das Phlegma westlicher Politiker und Institutionen. Er schrieb, man müsse „die Macht der um sich selbst kreisenden Parteien und Bürokratien brechen, die vor der Nuklearphysik und dem Internet entwickelt wurden“. An deren Stelle müssten Politiker mit Ausnahmequalitäten treten, wie sie manche Macher im Silicon Valley an den Tag legten, und anpassungsfähige, flexible Institutionen sowie moderne Führungs- und Verwaltungstechniken.