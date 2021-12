Energiepolitik der V4-Staaten : Aufstand der Atomfreunde gegen Brüssel

Aktualisiert am

Aus Ostmitteleuropa kommt harte Kritik am europäischen Emissionshandel und am von der EU geplanten Abschied vom Verbrennungsmotor. Die Kernenergie erfährt über das ganze politische Spektrum hinweg viel Unterstützung.

Kernenergie gilt in Ostmitteleuropa beinahe als Religion: Das Kernkraftwerk Dukovany in der Tschechischen Republik Bild: Reuters

Für den tschechischen Präsidenten Miloš Zeman ist der von der EU-Kommission vorangetriebene „Green Deal“ die größte Bedrohung nach dem islamistischen Terrorismus. „Die zweite Gefahr, die vor allem in Europa entstanden ist, ist der sogenannte Grüne Deal. Aus einer ursprünglich ernsthaften Wissenschaft namens Ökologie ist eine Religion entstanden“, sagte Zeman in seiner jüngsten Weihnachtsansprache, nicht ohne dabei Andeutungen auf eine „Prophetin“ in einer „postpubertären Phase“ zu machen.

Niklas Zimmermann Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Für ihn ist klar: Die Tschechische Repu­blik soll aus dem Projekt schleunigst aussteigen. „Der Grüne Deal für Europa fordert uns auf, 2030 nicht mehr mit Erdgas zu heizen und 2035 keine Autos mit Verbrennungsmotor zu fahren.“ Das führe zu einem Rückgang des Lebensstandards und der Wirtschaftsleistung.