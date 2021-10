Pariser Klimaabkommen : Erdogans Kehrtwende beim Klima

Erdogan konnte sich nicht mehr hinter Trump verstecken, um das Klimaabkommen abzulehnen. Am Mittwoch wurde es vom Parlament ratifiziert. Der Druck für eine aktive Klimapolitik wächst auch in der Türkei – vor allem durch junge Leute.

Die Türkei hat sich lange Zeit gelassen. Dann aber sollte es rasch gehen. Sie war am Mittwoch das letzte G-20-Land, welches das Pariser Klimaabkommen ratifizierte. Das Parlament in Ankara schloss die Ratifizierung im Schnellverfahren ab – bevor am 1. November in Glasgow die nächste internationale Klimakonferenz beginnt. So hatte es der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan jüngst vor den Vereinten Nationen in New York angekündigt.

Erdogan rückt damit von seiner bisherigen Blockadehaltung gegen das Abkommen ab, in dem sich 195 Vertragsparteien am 12. Dezember 2015 in Paris rechtsverbindlich zur Begrenzung der menschengemachten globalen Erwärmung verpflichtet haben. Schon bald nach der Unterzeichnung hatte er einen Rückzieher gemacht.