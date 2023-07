Was will Erdoğan?

Kurz vor dem NATO-Gipfel in Vilnius hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan zweideutige Signale in der Frage einer Mitgliedschaft Schwedens gesandt. Einerseits verschärfte er noch einmal den Ton gegenüber Stockholm. „Wie kann ein Land zur NATO beitragen, das sich nicht von terroristischen Organisationen distanziert?“ Andererseits ließ er eine Hintertür für eine Einigung in Vilnius offen. „Wir werden die beste Entscheidung treffen, was auch immer sie sein wird.“

Mehr als ein Jahr ist es her, dass Schweden, Finnland und die Türkei sich in einem Memorandum auf die Bedingungen für ein Ende der türkischen Blockade des Beitritts der beiden skandinavischen Länder verständigt haben. Stockholm vertritt die Ansicht, dass es alle Bedingungen erfüllt habe. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bestätigt das. Erdoğan bestreitet es allerdings. Was genau will der türkische Präsident?

Er pocht darauf, dass die Türkei erst sehen müsse, wie Schweden das am 1. Juni in Kraft getretene Anti-Terror-Gesetz in der Praxis umsetze. Zwischen den Zeilen schwingt da etwas mit: „Vielleicht erinnern Sie sich, dass diese Bedingung normalerweise von der EU an die Türkei gestellt wurde“, sagt Mustafa Aydın, Professor für Internationale Beziehungen an der Kadir Has University in Istanbul. Während der EU-Beitrittsgespräche sei nach jedem verabschiedeten Gesetz gesagt worden, entscheidend sei, wie es implementiert werde. Aydın sieht darin eine Retourkutsche.

„Erdoğan hat sich in eine Ecke manövriert“

Auf ein konkretes Ergebnis des neuen Gesetzes kann Stockholm seit Donnerstag verweisen. Erstmals wurde in Schweden ein Mann wegen versuchter Terrorfinanzierung für die PKK verurteilt. Nach dem Ende seiner Haft soll der türkische Staatsbürger abgeschoben werden. Der Richter hob hervor, dass der NATO-Beitrittsprozess keinen Einfluss auf das Urteil gehabt habe.

In der Türkei wird es gleichwohl anders wahrgenommen. „Viele Leute in der Türkei sind überzeugt, dass die Justiz tut, was die Regierung ihr vorgibt“, sagt der frühere türkische NATO-Botschafter Fatih Ceylan, der die Denkfabrik Ankara Policy Center leitet. Zwar sei der türkischen Regierung klar, dass in Schweden Gewaltenteilung herrsche. Aber gegenüber der eigenen Öffentlichkeit könne sie das aus politischen Gründen nicht so deutlich sagen. „Auf diese Weise haben sie sich in eine Ecke manövriert, die nur wenig Bewegungsspielraum lässt.“ Ceylan sieht in den von Ankara geforderten Auslieferungen vermeintlicher „Terroristen“ einen Schlüssel zu einem Kompromiss.

Zwischenzeitlich hat Erdoğan die Zahl der betreffenden Personen von 33 auf 130 erhöht. Darunter sind schwedische Staatsbürger, deren Auslieferung Stockholm ausschließt. In den meisten bisher verhandelten Fällen hat der Oberste Gerichtshof in Schweden eine Auslieferung abgelehnt. Auch wenn Stockholm juristisch die Hände gebunden seien, sei eine politische Absichtserklärung etwas, das der türkische Präsident seinen Wählern als Erfolg verkaufen könne, glaubt Ceylan. Nach Ansicht des Istanbuler Wissenschaftlers Aydın will Ankara die Verhandlungen auch nutzen, um seiner Definition von Terrorismus Nachdruck zu verleihen, die von fast keinem anderen NATO-Mitglied geteilt wird. Außerdem wolle Erdoğan Schweden einen Denkzettel verpassen, weil das Land ein Waffenembargo gegen Ankara wegen dessen Militäroperationen in Syrien verhängt hatte. Das Embargo wurde inzwischen aufgehoben.

Ein weiterer Faktor in den Verhandlungen sind amerikanische F-16-Kampfflugzeuge. Die Türkei will 40 neue Flugzeuge kaufen und 80 in der bestehenden Flotte nachrüsten. Der amerikanische Kongress blockiert den Kauf. Offiziell negiert die türkische Seite, dass es einen Zusammenhang zum NATO-Beitritt Schwedens gibt. Doch hinter den Kulissen bemüht sich Erdoğan um eine Garantie, dass der Kauf zustande kommt.

Das Problem mit Ankaras russischem Abwehrsystem

Fortschritte erhoffen sich Beobachter von einem möglichen Treffen Erdoğans mit dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden in Vilnius. „Wenn Präsident Biden persönlich involviert werden will, würde er sicher Ergebnisse erzielen“, glaubt Aydın. Ein solches Treffen und die Fotos davon hätten für Erdoğan auch einen symbolischen Wert. In Ankara wird es als Makel empfunden, dass der Präsident seit Bidens Amtsantritt noch nicht nach Washington eingeladen wurde.

Ohne die Modernisierung ihrer Luftwaffe fürchtet die Türkei, im Rüstungswettlauf in der Region, insbesondere gegenüber Griechenland, ins Hintertreffen zu geraten. Aus dem Programm für die fortschrittlicheren F-35-Kampfflugzeuge wurde Ankara 2019 ausgeschlossen, nachdem es das russische Raketenabwehrsystem S-400 erworben hat. In dem Streit zeichnet sich keine Bewegung ab. Auf Vorschläge, das System einzumotten, sich zu verpflichten, es nicht zu aktivieren und es regelmäßigen NATO-Inspektionen zu unterwerfen, ist Ankara bisher nicht eingegangen.

Verkompliziert wurden die Verhandlungen mit Schweden zuletzt durch die Koran-Verbrennung in Stockholm am ersten Tag des islamischen Opferfestes, die unter Erdoğan-Wählern hohe Wellen schlug. Mit einer harten Haltung in der Kurdenfrage hält der Präsident auch seinen ultranationalistischen Koalitionspartner MHP bei Laune. Die schlechte wirtschaftliche Lage seines Landes erhöht aber den Druck auf Erdoğan, die Beziehungen zu den NATO-Partnern zu reparieren. Seit der Wahl hat die Lira gegenüber dem Dollar ein Viertel ihres Wertes verloren. Um den Haushalt zu konsolidieren, sah sich die Regierung zu Steuererhöhungen gezwungen. „Bisher hat die Regierung die Wirtschaft mit Geld aus den Golfstaaten und aus Russland am Laufen gehalten. Aber das reicht nicht“, glaubt Mustafa Aydın. Der frühere Botschafter Ceylan sieht es ähnlich: „Manchmal kann Präsident Erdoğan sehr pragmatisch werden.“