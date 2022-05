Europas Sicherheit : Die Schweiz macht es sich zu bequem

Die Schweiz hadert mit ihrer Neutralität. Putins Angriffskrieg hat das Land in Erklärungsnot gebracht. Unter Berufung auf seine völkerrechtlich verbriefte Neutralität weigert es sich, innerhalb der eigenen Grenzen produzierte Munition für den Panzer Gepard freizugeben oder Überflugrechte für NATO-Transportflugzeuge zu gewähren, die mit Waffen beladen sind. Damit fällt es der westlichen Allianz in den Rücken. Dabei setzen sich die EU und die NATO-Partner für Frieden, Freiheit und Demokratie ein – allesamt Werte, die auch Schweizer Politiker hochhalten. Und die NATO bildet einen Schutzring um die Schweiz, der einen direkten Angriff Russlands auf sie nahezu unmöglich macht. Sicherheitspolitisch ist sie ein Trittbrettfahrer.

Von links bis rechts kursieren in der Schweiz nun verschiedene Vorstellungen, wie vor dem aktuellen Hintergrund die Neutralität zu definieren, zu reformieren und zu bewahren sei. Nach dem Neutralitätsrecht darf sich die Schweiz militärisch nicht an bewaffneten Konflikten zwischen anderen Staaten beteiligen. Sie darf Kriegsparteien weder Waffen liefern noch ihr Territorium zur Verfügung stellen. Ein Blick zurück zeigt indes, dass es die Schweiz damit nicht immer allzu genau nahm – nicht etwa aus politischen Gründen, sondern zu ihrem wirtschaftlichen Vorteil. Im Zweiten Weltkrieg lieferte sie Waffen an die Nazis, unterstützt mit Regierungskrediten aus Bern. Auch später gingen Schweizer Rüstungsgüter bis zuletzt an Länder wie Saudi-Arabien, das Krieg gegen den Jemen führt.