Verschärftes Abtreibungsrecht : Warum Polens Regierung auf Zeit spielte

Eine Demonstrantin am Mittwochabend in Warschau Bild: AFP

In Polen geht der heftige Streit um das Abtreibungsrecht in die nächste Runde. Das Urteil vom Verfassungsgericht zum Abtreibungsgesetz vom Oktober ist am späten Mittwochabend im Amtsblatt veröffentlicht worden und damit rechtskräftig. Einige Stunden zuvor war auch die Urteilsbegründung veröffentlicht worden. Das von regierungsnahen Richtern dominierte polnische Verfassungsgericht hatte im vergangenen Jahr die bisherige Abtreibungsregelung für verfassungswidrig erklärt.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. F.A.Z.



Damals gab es Proteste im ganzen Land, Hunderttausende gingen auf die Straßen. Auch am Mittwochabend kamen wieder vor allem junge Menschen, laut Organisatoren in mehreren Dutzend Städten, kurzfristig zu Protestkundgebungen zusammen, in Warschau unter anderem am Sitz des Verfassungsgerichts. Für Freitagabend sind vielerorts größere Demonstrationen angekündigt.

„Müssen Lage analysieren“

Die nächsten Tage werden zeigen, ob der Versuch der regierenden nationalkonservativen PiS, auf Zeit zu spielen – etwa mit der ungewöhnlich verzögerten Veröffentlichung des Urteils – erfolgreich war. Am Donnerstag sagten PiS-Politiker, man müsse die Lage nach der Rechtskräftigkeit nun „gründlich analysieren“ und prüfen, ob jetzt ein neues Gesetz oder eine Verordnung nötig seien. Das werde etwas dauern. Im Oktober hatte das Verfassungsgericht entschieden, dass Frauen auch dann keine Abtreibung vornehmen dürfen, wenn der Fötus schwere Fehlbildungen aufweist.

Bislang war ein Abbruch in Polen legal, wenn die Schwangerschaft das Leben oder die Gesundheit der Mutter gefährdet, Ergebnis einer Vergewaltigung ist oder wenn das ungeborene Kind schwere Fehlbildungen aufweist. Letzteres ist bisher mit Abstand der häufigste Grund für eine Abtreibung, wie die Statistik des Gesundheitsministeriums zeigt. So wurden von den 1110 Abtreibungen, die 2019 legal in polnischen Kliniken vorgenommen wurden, 1074 mit Fehlbildungen des ungeborenen Kindes begründet. Das soll nun laut Verfassungsgericht nicht mehr möglich sein. Vermutet wird, dass polnische Frauen jährlich Zehntausende Abtreibungen illegal vornehmen lassen, teils im Ausland, teils am Gesetz vorbei in Polen.

Der sogenannte Abtreibungskompromiss, die bisherige Regelung mit den drei Ausnahmen, hatte seit 1993 gegolten. Keine große politische Kraft hatte ernsthaft daran gerüttelt. Auch deswegen provozierte das Urteil im Herbst die größten Straßenproteste gegen eine Regierung seit 1989. Geführt werden sie von der Gruppe „Streik der Frauen“. Ein Teil der Protestierenden ist für eine völlige Freigabe der Abtreibung. Dass die Demonstrationen über ihr Hauptthema hinaus viel Unzufriedenheit über die PiS-Regierung katalysieren, zeigt ein Spaziergang im Warschauer Stadtviertel Żoliborz: Rund um die Doppelhaushälfte, in welcher der PiS-Vorsitzende und stellvertretende Ministerpräsident Jarosław Kaczyński wohnt, hängt bei fast jedem Haus im Fenster das Symbol der Proteste, ein schwarzer Frauenkopf mit einem roten Blitz darauf.

Raum für Kompromisse?

Einige Politiker der Opposition fordern seit einiger Zeit, die Regelung der Abtreibungsfrage in Polen durch ein Referendum zu entscheiden. Andere erinnerten am Donnerstag daran, dass seit Monaten zwei Gesetzentwürfe zu einer Liberalisierung des Abtreibungsrechts im Sejm (Abgeordnetenhaus) liegen. Sie forderten, diese jetzt zur Debatte zu stellen.

Außerdem gibt es seit vergangenem Herbst einen eigenen Gesetzentwurf des aus der PiS stammenden Staatspräsidenten Andrzej Duda. Er sieht vor, das völlige Abtreibungsverbot bei schweren Fehlbildungen wieder zu lockern und den Abbruch bei „tödlichen Fehlbildungen“ zu erlauben. Damit sollen vor allem ungeborene Kinder mit einem diagnostizierten Down-Syndrom geschützt werden. Die Sprecherinnen des „Streiks der Frauen“ sehen jedoch, wie sie jetzt sagen, keinen Raum für Kompromisse dieser Art.

Auch der neue Star der polnischen Politik, der katholische, aber gegenüber seiner Kirche kritisch auftretende Publizist Szymon Hołownia, solidarisierte sich mit den neuen Protesten. Er schrieb am Donnerstag auf Twitter: „Das Urteil zeigt, dass die Gesetzgebung zur Geisel der Amtskirche geworden ist. Daher ist die Neuordnung des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche jetzt prioritär für die Rechtsordnung in Polen.“