Flugverbotszone : Wenn man sich von Putin einschüchtern lässt

Aktualisiert am

Seit dem 24. Februar führt Wladimir Putin einen Angriffskrieg vor allem gegen die Zivilbevölkerung der Ukraine. Angesichts der sich entfaltenden Kriegsverbrechen, der fortgesetzten Vertreibung und des Angriffs auch auf die Werte des Westens sind die Fragen wichtig, wie weit und wie lange Europa und die USA Putin in seinem Angriffskrieg gewähren lassen. Der Westen versucht Putin durch ökonomische Sanktionen zu treffen und die Ukraine zunehmend mit Waffen zu unterstützen, doch ha­ben jüngst noch einmal die Außenminister der NATO erklärt, dass man nicht direkt militärisch in den Krieg eingreifen, also etwa keine Flugverbotszone über (Teilen) der Ukraine durchsetzen wird. Ist das eine richtige Entscheidung?

Wladimir Putin hat erklärt, dass er den Versuch, eine Flugverbotszone über der Ukraine durchzusetzen, als Kriegserklärung betrachten würde. Er hat außerdem mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Deshalb befürchtet man, dass die Durchsetzung einer Flugverbotszone, die den Abschuss russischer Militärflugzeuge über der Ukraine beinhalten würde, zu riskant sei. Ein solches Vorgehen würde die NATO zu einem direkten Konfliktpartner machen, würde aus dem Ukrainekrieg einen weite Teile Europas erfassenden Krieg, wenn nicht gar einen dritten Weltkrieg machen und würde ei­ne nukleare Auseinandersetzung riskieren. Deshalb verbiete sich ein solches Vorgehen.