Israel und Palästinenser : Blockade von beiden Seiten

„Die Araber verpassen nie eine Gelegenheit, eine Gelegenheit zu verpassen“. Dieses fünfzig Jahre alte Zitat des einstigen Außenministers Abba Eban hat in Israel derzeit Konjunktur. Es wird neuerdings verwendet, um die von Israel angekündigten Annexionen im Westjordanland zu rechtfertigen. Israels scheidender UN-Botschafter Danny Danon sagte im Sicherheitsrat: „Einige in der internationalen Gemeinschaft haben sich entschieden, die palästinensische Verweigerungshaltung zu belohnen und die wahren Begebenheiten zu ignorieren.“ Drastischer drückte es Verteidigungsminister Benny Gantz aus: „Die Palästinenser verweigern weiter den Dialog und bleiben in der Scheiße.“ Wenn Ramallah mit Israel nicht verhandele, „dann müssen wir ohne sie weitermachen“. Sind die Palästinenser also selber schuld?

Jochen Stahnke Politischer Korrespondent für Israel, die Palästinensergebiete und Jordanien mit Sitz in Tel Aviv. F.A.Z.



Für den Orientalisten Elie Podeh, der an der Hebräischen Universität Jerusalem zu arabisch-israelischen Verhandlungen forscht, sind die Aussagen von Gantz eine „sehr typische Ablenkung“. Gantz kenne die Palästinenser einfach nicht. „Es stimmt, dass Palästinenser in der Vergangenheit Fehler gemacht und nicht reagiert haben“, sagt Podeh. Jedoch treffe dieser Befund auch auf die israelische Seite zu. „In der Vergangenheit verließen die Israelis den Verhandlungstisch, wenn ihnen der Vermittler nicht neutral vorkam.“