Konflikt am Persischen Golf : Eine bedrohliche Lage

In vielen Konflikten, die jedes Jahr wieder auf der Bühne der Münchener Sicherheitskonferenz präsentiert werden, sind wenige Fortschritte zu sehen. Die Lage am Golf – eines der immer aufgerufenen Krisenszenarien – ist von den Außenministern in der Region dieses Mal anders beschrieben worden: sie hat sich dramatisch verschlechtert. Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif sprach von einem „sehr gefährlichen Moment“; die Minister der Golf-Staaten Kuweit, Oman, Katar gebrauchten den Begriff „Eskalation“. Nur der saudische Außenminister Prinz Faisal bin Farhan sah außerdem einen Hoffnungsschimmer am Rand der Gegend – im vom Bürgerkrieg zerfurchten Jemen.

Das vergangene Jahr hat, nach der Aufkündigung des Atomabkommens mit Iran durch die Vereinigten Staaten, zahlreiche gewaltsame Attacken am Persischen Golf gesehen. Angriffe auf Tankschiffe westlicher Staaten im Frühjahr, Anschläge auf saudische Ölanlagen im August, die fast die Hälfte der Förderung lahmlegten und dann, drei Tage nach dem Jahreswechsel, der tödliche Angriff der Vereinigten Staaten auf den iranischen General Qasem Soleimani, der während eines Besuchs im Irak von einer amerikanischen Drohne getötet wurde. Es folgte ein iranischer Gegenschlag gegen eine amerikanische Militärbasis im Irak.

„Damit ist unsere militärische Antwort abgeschlossen“, sagte Sarif jetzt in München; Iran habe mit dem Angriff auf den iranischen Stützpunkt, von dem der Drohnenangriff gegen Soleimani ausgegangen sei, von seinem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch gemacht. Freilich schränkte er gleich ein, Iran könne nicht bürgen für Aktionen gegen Amerika, die von Enttäuschten und Aufgebrachten in der Region ausgingen – und er beförderte damit Spekulationen, dass es in den Wochen und Monaten vor der amerikanischen Präsidentschaftswahl im November zu Anschlägen und Attacken auf amerikanische Ziele kommen könnten, die indirekt von Iran gelenkt sein könnten.

Huthi-Rebellen – ein Werkzeug Irans

Solch einen Fall stellten im vergangenen August die Angriffe auf die saudischen Öl-Anlagen dar, die offenbar mit iranischer Technik ausgeführt, deren Planung aber von Iran den jemenitischen Huthi-Milizen zugeschrieben wurden. Die Huthi bekämpfen im Jemen mit Unterstützung des Iran die Regierungstruppen, die wiederum von Saudi-Arabien mit Militärhilfe und Truppen verstärkt werden. Der saudische Außenminister sagte, seit den August-Attacken hätten die Huthi begriffen, dass sie von Iran nur als Werkzeug verwendet würden, und dass sie ihren eigenen Interessen folgen müssten, um einen Ausgleich im Jemen zu erreichen. Faisal bin Farhan bestätigte, dass es einen Gesprächskanal der Saudis zu den Huthis gebe und dass Bemühungen unternommen worden – und vorerst gescheitert – seien, die Bürgerkriegsparteien dort zu direkten Verhandlungen zu bewegen. Er sei da noch immer „hoffnungsvoll“, sagte der saudische Minister.

Zu Gesprächen der regionalen Mächte mit Iran fehlt dagegen offenkundig noch immer die Bereitschaft, ebenso wie direkte Verhandlungen zwischen Teheran und Washington bislang ausgeblieben sind. Sarif sagte, auf eine im vergangenen Jahr von Iran begonnene Initiative, eine Sicherheitszone rund um die Straße von Hormus zu schaffen, seien nur Saudi-Arabien und Kuweit nicht eingegangen. Faisal bin Farhan entgegnete, seine Regierung sei zu Gesprächen mit Iran jederzeit bereit, „sobald Iran zugibt, dass ihre bösartigen Aktionen die Hauptquelle der Instabilität in der Region sind“.