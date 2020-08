Warum die Grünen in Frankreich so erfolgreich sind

Die Eroberung der Großstädte : Warum die Grünen in Frankreich so erfolgreich sind

Schmale Kanäle schlängeln sich durch die pittoreske Altstadt Annecys. Alte Paläste, Kirchen und die lange Uferpromenade am blaugrün schimmernden Gebirgssee sorgen für ein ganz besonderes städtisches Flair. Doch das Postkartenidyll des „Venedigs der Alpen“ täuscht, sagt François Astorg. Der 59 Jahre alte Unternehmer hat an der Spitze eines grünen Bürgerkollektivs Ende Juni mit knappem Vorsprung die Kommunalwahlen gewonnen. Jetzt sitzt er als Bürgermeister im Schatten einer alten Eiche in der Parkanlage des ehemals herzoglichen Pferdegestüts und spricht über die Luftverschmutzung und die hohe Feinstaubbelastung bei Schönwetterlagen. Die Sonne brennt an dem Sommertag besonders heiß, aber auf den schattigen Holzbänken des Biergartens lässt sich die Hitze gut aushalten.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



Die Bedienung bringt eine Saftmischung aus Ingwer, Ananas, Orange und Minze, „alles frisch gepresst“. Grüne Oasen wie der Gestütspark werden in der Innenstadt immer seltener, bedauert Astorg. Er äußert sich kritisch über den anhaltenden Bauboom, dem alte Baumbestände zum Opfer fallen, und über die Tunnel- und Parkplatzprojekte seiner Vorgänger, die immer mehr Autos in die ohnehin dauerverstopften Straßen der Innenstadt schleusen sollten. Annecy ist nach einer Eingemeindung der sieben umliegenden Kommunen vor drei Jahren, aber auch durch den ständigen Zustrom von Neuansiedlern auf mehr als 130.000 Einwohner angewachsen.