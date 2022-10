EU-Empfehlung für Bosnien : Brüssels Blick nach Moskau

Nach Bekanntgabe der Brüsseler Empfehlung wurde am Mittwochabend in Sarajevo eine EU-Flagge auf die bosnische Nationalbibliothek projiziert. Bild: AP

Gut 130 Seiten umfasst das Dokument, auf dessen Grundlage die EU-Kommission am Mittwoch die Empfehlung an die Mitgliedstaaten ausgesprochen hatte, Bosnien-Hercegovina den Status eines EU-Beitrittskandidaten zu verleihen. Gleichwohl liest es sich über weite Strecken verheerend. An fast 90 Stellen wird zur Lage in dem Land festgestellt, es habe in den vergangenen zwölf Monaten „keinen Fortschritt“ (no progress) gegeben. Zwar werden immerhin 40 Mal „begrenzte“ oder „einige“ Fortschritte konzediert, und in einem Fall, der einen Nebenbereich der Finanzpolitik betrifft, ist sogar von „gutem Fortschritt“ die Rede. Dem stehen allerdings Stagnation und Rückschritte in Politikfeldern gegenüber, die für die politische Reife eines potentiellen EU-Mitgliedstaats als zentral gelten, insbesondere in der Justiz.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Kampf gegen Korruption und organisierte Kriminalität? „Kein Fortschritt“. Stärkung der Rechtsstaatlichkeit? „Kein Fortschritt.“ Anpassung des Datenschutzes an europäische Standards? „Kein Fortschritt.“ Gesetzgebung zur Transparenz der Eigentümerstrukturen in der Medienbranche? „Kein Fortschritt.“ Anpassung an EU-Standards im Naturschutz? „Kein Fortschritt.“ So geht es Seite um Seite, mit zum Teil haarsträubenden Details.