Gipfeltreffen in Tirana : Warum die EU jetzt ihr Interesse am Westbalkan zeigt

Der Westbalkan-Gipfel in der albanischen Hauptstadt Tirana ist der erste, der in einem Land der Region stattfindet. Die Tonlage gegenüber den sechs Partnerstaaten hat sich geändert – und das hat auch mit Russland zu tun.

Es war eine ungewöhnliche Galerie europäischer Größen, an der die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union am Dienstagmorgen in ihren Limousinen vorbeifuhren. Entlang des breiten Boulevards, der in Nord-Süd-Richtung durch die albanische Hauptstadt Tirana führt, hingen Porträts nicht nur von Graf Koudenhove-Kalergi und Jean Monnet, die zu den Gründervätern der Union gehören.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel.

Zu sehen waren auch die Geschwister Scholl, die von den Nazis ermordet wurden, Otto von Habsburg, der Sohn des letzten österreichischen Kaisers, der eine wichtige Rolle beim Fall des Eisernen Vorhangs spielte, und Anna Lindh. Die schwedische Außenministerin wurde 2003 ermordet, kurz bevor ihr Land über den Euro abstimmte. Man konnte unschwer die Handschrift Edi Ramas erkennen, des Gastgebers an diesem Tag. Rama war Künstler und Intellektueller, bevor er Politiker wurde.