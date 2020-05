Neuer Corona-Hotspot Russland : Niemand kennt das wahre Ausmaß

In der Not hat Russland seine Helden: Krankenschwestern, Sanitäter, Ärzte. Das Staatsfernsehen zeigt dankbare Patienten, die ihren Rettern Blumen vorbeibringen. Präsident Wladimir Putin hat denen, die mit Corona-Patienten arbeiten, Prämien versprochen, sollten sie sich mit dem Coronavirus infizieren. Bei Gesundheitsschädigung soll es umgerechnet rund 860 Euro geben, mehr Geld bei bleibenden Behinderungen, wenn jemand stirbt, sollen die Hinterbliebenen rund 34.500 Euro erhalten.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z.

Aber wohl nicht die Verwandten von Valentina Schuschina aus Sankt Petersburg. Die 56 Jahre alte Rettungssanitäterin starb am 18. April in einem Krankenhaus der Stadt, laut ihrer Tochter nach positivem Corona-Test und Lungenentzündung. Doch als Todesursache seien Metastasen im Rahmen einer Krebserkrankung angegeben worden. Solche Fälle gibt es viele. Auf einer inoffiziellen „Erinnerungsliste“, die Ärzte im Internet eingerichtet haben, steht Valentina Schuschinas Name zusammen mit denen von mehr als 150 anderen Ärzten und medizinischen Angestellten, die während der Pandemie gestorben sind.

Platz zwei auf der weltweiten Corona-Liste

Gerade ist Russland mit 232.243 Infektionsfällen hinter den Vereinigten Staaten auf den zweiten Platz der Corona-Liste vorgerückt. Die Dramatik der Lage veranschaulicht, dass sich nach dem Ministerpräsidenten, dem Bauminister und der Kulturministerin jetzt auch Putins Sprecher, Dmitrij Peskow, mit dem Virus angesteckt hat: Er sei erkrankt und werde in einem Krankenhaus behandelt, sagte Peskow am Dienstnachmittag.

Dabei steigen Russlands Fallzahlen besonders schnell, und sogar hohe Funktionäre sind unsicher über das Ausmaß: Laut Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin sind in der Hauptstadt statt derzeit offiziell 121.301 Menschen tatsächlich rund 300.000 Bewohner infiziert. Auch die Totenzahl wirft Fragen auf.

Insgesamt sind in Russland bisher offiziell nur 2116 Menschen an Covid-19 gestorben, nicht einmal einer von hundert Erkrankten, viermal weniger als etwa in Deutschland. In Russland wird je nach Ort anders gezählt; in der Regel fließt bisher ein Todesfall auch bei positivem Covid-19-Test nicht in die Statistik ein, wenn andere Erkrankungen vorliegen. Ein Ausblick auf die wahre Lage könnte sein, dass in Moskau im April zwanzig Prozent mehr Menschen gestorben sind als durchschnittlich im gleichen Monat in den vergangenen zehn Jahren; das würde allein in der Hauptstadt im April Hunderte zusätzliche Covid-Todesfälle bedeuten.