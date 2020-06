Das geplagte Elsass : An den Grenzen des Staates

Der einsame Roland Ries auf einer Gedenkveranstaltung zum Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai. Der Bürgermeister von Straßburg hat bei solchen Gelegenheiten den Bürgermeister aus Kehl an seiner Seite. Doch der konnte nicht kommen: Die Grenze war gesperrt. Bild: Imago

Undenkbar in Deutschland, was im Elsass passierte: Soldaten verwehren den örtlichen Behörden ihr Recht auf Selbstverwaltung. Aber das haben sie in Frankreich gar nicht. Mit fatalen Folgen in der Corona-Krise.