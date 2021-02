Aktualisiert am

Einsatz in Afghanistan

Einsatz in Afghanistan :

Einsatz in Afghanistan : Nur noch kurz das Land retten

Die Bundeswehr soll länger in Afghanistan bleiben. Ihre Soldaten könnten die nächsten Wahlen absichern, damit die Taliban die Macht im Land nicht mit Gewalt an sich reißen.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch im Brüsseler Hauptquartier der Allianz beim virtuellen Treffen mit den Verteidigungsministern Bild: EPA

Monatelang hat die Bundeswehr ihren Abzug vom Hindukusch geplant – jetzt richtet sie sich darauf ein, länger zu bleiben. Außenminister Heiko Maas (SPD) und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) haben deutlich gemacht, dass sie die Zeit noch nicht für gekommen halten, um die Soldaten aus Afghanistan abzuziehen.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin F.A.Z. Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. F.A.Z.

Die Ministerin beriet am Donnerstagnachmittag im Kreis ihrer Nato-Kollegen über die Lage. Erstmals nahm der neue amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin daran teil. Es werde keine Überraschungen geben, hieß es unmittelbar vor der Sitzung, die amerikanische Überprüfung des Einsatzes laufe noch. Mit einer Entscheidung wird in den nächsten Wochen gerechnet, bis zum Treffen der Nato-Außenminister am 23. März.